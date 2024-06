Uniper vyhral arbitráž proti Gazpromu

Berlín 12. júna (TASR) - Nemecká energetická spoločnosť Uniper vyhrala v stredu arbitráž v hodnote niekoľkých miliárd eur proti bývalému dlhoročnému ruskému dodávateľovi Gazprom. To jej umožní roztrhať spiace zmluvy o dodávkach a potenciálne tak vytvoriť precedens pre podobné prípady. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



Rozsudok predstavuje prelomové víťazstvo pre spoločnosť Uniper, ktorú musela v roku 2022 zachrániť nemecká vláda po tom, čo Gazprom najprv prerušil a neskôr zastavil dodávky plynu do krajiny. To prinútilo energetickú skupinu nakupovať veľké objemy komodity za závratne vysoké ceny na spotovom trhu.



Rozsudok "pretrhol" aj posledné zostávajúce väzby desaťročného energetického partnerstva medzi Berlínom a Moskvou, ktoré zasiahla invázia Ruska na Ukrajinu v roku 2022.



Uniper uviedol, že rozhodnutie arbitrážneho tribunálu v Štokholme zo 7. júna je súčasťou procesu, ktorý odštartoval koncom roka 2022, a umožní mu ukončiť existujúce zmluvy o dodávkach plynu. Tie totiž právne stále existujú, aj keď ruský plyn už neprúdi do Nemecka.



Tribunál priznal takisto firme odškodné vo výške viac ako 13 miliárd eur za plyn, ktorý Gazprom nedodával od polovice roka 2022, keď ruský štátny energetický gigant prvýkrát znížil zmluvne dohodnuté dodávky.



Nemenované zdroje už minulý mesiac predpovedali, že arbitrážny tribunál by mohol povoliť Uniperu ukončiť neaktívne ruské zmluvy, z ktorých niektoré platia až do polovice budúceho desaťročia. Ich zrušenie odstráni veľké riziko pred plánovaným návratom Uniperu na burzu v budúcom roku, dodali vtedy zdroje.



"Toto rozhodnutie poskytuje Uniperu právnu jasnosť. S právom na ukončenie, ktoré sme dostali v arbitrážnom rozhodnutí, ukončujeme zmluvy s Gazprom Export," uviedol generálny riaditeľ Uniper Michael Lewis vo vyhlásení.



Priznanie náhrady škody je najmä symbolickým víťazstvom Nemecka, keďže je nepravdepodobné, že získa veľké sumy. Naznačili to minulý mesiac pre Reuters právne zdroje, čo potvrdil generálny riaditeľ Lewis. Ak vôbec nejaké peniaze potečú, dostane ich nemecká vláda, ktorá vlastní viac ako 99 % akcií Uniperu.



Ukončenie zmlúv odstraňuje posledné riziko, ktorému Uniper čelil v súvislosti s expozíciou v Rusku po tom, čo skupina odpísala svoje financovanie v plynovode Nord Stream 2, ako aj podiel v ruskej dcérskej spoločnosti Unipro.