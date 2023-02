Düsseldorf 17. februára (TASR) - Kľúčový dovozca plynu v Nemecku, spoločnosť Uniper, vykázal za minulý rok čistú stratu 19,1 miliardy eur. Uviedla to v piatok centrála firmy v Düsseldorfe, ktorá tak potvrdila predbežné výsledky. TASR informáciu prevzala z DPA.



Nemecká vláda minulý rok rozhodla o znárodnení Uniperu, aby odvrátila hroziaci kolaps energetického sektora. Štát teraz vlastní 99,1-percentný podiel v spoločnosti, ktorú tvrdo zasiahla energetická kríza v Európe po invázii Ruska na Ukrajinu.



Uniper sa dostal do existenčných problémov po tom, ako Západ uvalil na Rusko sankcie za rozpútanie vojny a Moskva ako odvetu obmedzila dodávky plynu do Európy. Nemecká firma tak musela nakupovať plyn na podstatne drahšom spotovom trhu, v dôsledku čoho generovala denne miliónové straty.



Po prepočítaní na akciu dosiahol Uniper v roku 2022 stratu 33,05 eura, čo bol horší výsledok než strata 11,39 eura/akcia v predchádzajúcom roku 2021.



Strata za rok 2022 zahŕňa približne 13,2 miliardy eur realizovaných dodatočných nákladov na obstaranie alternatívnych dodávok plynu a zhruba 5,9 miliardy eur očakávaných strát z dôvodu budúcich obstarávacích nákladov na nahradenie nedodaného ruského plynu.



Upravená strata pred úrokmi a zdanením (EBIT) bola 10,86 miliardy eur v porovnaní so ziskom 955 miliónov eur v roku 2021. Tržby sa pritom vlani vyšplhali na 274,12 miliardy eur zo 162,97 miliardy eur rok predtým. "Našu spoločnosť zaťažili náklady na obstaranie plynu v mimoriadne zložitej situácii," povedal generálny riaditeľ Klaus-Dieter Maubach. Pripomenul, že Uniper je vo svojom jadre silná spoločnosť.



Cieľom vedenia je dosiahnuť, aby bol Uniper opäť ziskový. "Bezpečnosť v zásobovaní a dekarbonizácia budú hlavnými zásadami spoločnosti, pretože sú to dve strany tej istej mince," dodal Maubach. Straty v ruskej dcérskej spoločnosti Unipro dosiahli 4,4 miliardy eur.



Uniper je významným dodávateľom plynu pre elektrárne. Štátna pomoc pre spoločnosť predstavuje približne 34,5 miliardy eur. Pokiaľ ide o súčasný rok 2023, Uniper očakáva upravený čistý zisk a upravený EBIT nad úrovňou minulého roka. Vysoká neistota týkajúca sa vývoja cien plynu a súvisiacich nákladov na alternatívne dodávky môže viesť k veľkému kolísaniu upraveného EBIT vo finančnom roku 2023, dodala spoločnosť.