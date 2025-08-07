< sekcia Ekonomika
Uniper výrazne brzdí svoju zelenú transformáciu
Spoločnosť pôvodne plánovala do roku 2030 zvýšiť podiel výroby zelenej elektriny na 80 %, teraz je cieľom len 50 %.
Autor TASR
Düsseldorf 7. augusta (TASR) - Nemecký energetický koncern Uniper v Európe výrazne spomaľuje transformáciu svojich elektrární smerom ku klimatickej neutralite. Spoločnosť pôvodne plánovala do roku 2030 zvýšiť podiel výroby zelenej elektriny na 80 %, teraz je cieľom len 50 %. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
„Podiel obnoviteľnej, nízkouhlíkovej a dekarbonizovateľnej výrobnej kapacity by mal do tej doby dosiahnuť minimálne 50 %,“ oznámila spoločnosť vo štvrtok pri predložení polročných výsledkov. Cieľ stať sa klimaticky neutrálnou spoločnosťou do roku 2040 zostáva v platnosti. „Regulačné a geopolitické prostredie je náročné,“ uviedol šéf koncernu Michael Lewis.
Uniper síce víta zámer nemeckej vlády postaviť nové plynové elektrárne, „oneskorenie verejnej súťaže a následne aj výstavby nových elektrární však posúva možné výnosy z nich do neskorších rokov,“ vysvetlil. Ani rozbeh vodíkového hospodárstva nebude taký rýchly, ako sa očakávalo, a spoločnosť z toho teraz vyvodzuje dôsledky, dodal.
Uniper patrí medzi najväčšie energetické spoločnosti v Európe v oblasti výroby elektriny a obchodu s plynom. Koncern potvrdil skoršie informácie, podľa ktorých plánuje do začiatku 30. rokov tohto storočia do zelenej transformácie investovať celkovo približne 8 miliárd eur. Do roku 2030 by malo byť z tejto sumy investovaných okolo päť miliárd eur.
