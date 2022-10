Uniper zatvorí 50 % centrály, aby ušetril plyn

Düsseldorf 29. októbra (TASR) - Nemecká energetická spoločnosť Uniper, kľúčový dovozca plynu, zatvára polovicu kancelárskych priestorov vo svojom sídle a zníži teploty v tých, ktoré zostanú otvorené, aby ušetrila plyn. Uviedli to noviny Rheinische Post. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



Tento krok prichádza v čase, keď sa spoločnosť snaží udržať nad vodou aj po tom, ako ju znárodnila vláda.



Finančná situácia Uniperu sa totiž stále zhoršuje, keďže musí výpadky v dodávkach ruského plynu riešiť nákupom omnoho drahšej suroviny na spotovom trhu. Nemecký kancelár Olaf Scholz v septembri rozhodol o zoštátnení spoločnosti, ktorá je dôležitá pre energetickú bezpečnosť krajiny a jej kolaps by mohol spôsobiť turbulencie v celej ekonomike.



Spoločnosť sa snaží šetriť, kde sa dá. Už vypla všetky prístroje a lampy v 50 % svojich kancelárskych priestorov v Düsseldorfe, obmedzila upratovanie a znížila teplotu na 14 stupňov, čo je najnižšia možná teplota bez poškodenia budovy, uviedol hovorca pre noviny.



V kanceláriách, kde ľudia stále pracujú, sa teploty znížili na 20 stupňov, uvádza sa v správe.



Noviny Rheinische Post uviedli, že aj energetická spoločnosť E.ON podniká kroky na zníženie spotreby energie vo svojich budovách najmenej o 20 % prostredníctvom opatrení, ako je vypínanie osvetlenia loga či vypínanie teplej vody tam, kde je to možné.



"Túto zimu sa počíta každá kilowatthodina," povedal hovorca spoločnosti novinám.



Nemecko patrí ku krajinám, ktoré boli najzávislejšie od dodávok plynu z Ruska. Moskva však koncom augusta odstavila plynovod Nord Stream 1, pôvodne na trojdňovú údržbu. Ale ani po uplynutí tejto lehoty ho už neuviedla späť do prevádzky a odôvodnila to technickými problémami, z ktorých obvinila západné sankcie.



Neskôr došlo na Nord Stream 1 aj paralelnom potrubí Nord Stream 2 k sérii výbuchov, ktoré ich poškodili.