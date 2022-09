Uniper zvažuje žalobu na Gazprom na pôde arbitrážneho súdu v Štokholme

Berlín 13. septembra (TASR) - Nemecká energetická spoločnosť Uniper zvažuje podanie žaloby na ruský plynárenský koncern Gazprom na pôde arbitrážneho súdu v Štokholme. Dôvodom sú miliardové straty firmy v dôsledku skresania dodávok ruského plynu. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters, ktorá sa odvolala na dva zdroje oboznámené s informáciami.



Uniper v polovici augusta zverejnil svoje výsledky za 1. polrok, pričom uviedol, že za dané obdobie zaznamenal čistú stratu 12,3 miliardy eur. Spoločnosť, ktorá je najväčším dovozcom ruského plynu do Nemecka, musela po redukcii dodávok z Ruskej federácie zvýšiť nákup podstatne drahšieho plynu na spotovom trhu. Dostala sa tak do finančných problémov, v dôsledku čoho musela požiadať nemeckú vládu o finančnú pomoc. Tá ju koncom júla potvrdila najskôr vo výške 15 miliárd eur, neskôr sa pomoc pre firmu zvýšila na 19 miliárd eur.



Štokholmský arbitrážny súd, kde by sa nemecká spoločnosť mohla podľa zdrojov obrátiť, riešil už niekoľko sporov medzi Gazpromom a jeho obchodnými partnermi. S Gazpromom sa súdili napríklad ukrajinský Naftogaz a poľská firma PGNiG.



Uniper, ktorý je zatiaľ najväčšou z firemných obetí európskej energetickej krízy, už skôr informoval, že skúma možnosti právnych krokov voči Gazpromu. V rámci nich nevylúčil ani arbitráž.