Uniphone chce na Slovensku spustiť samostatného virtuálneho operátora

Bratislava 6. mája (TASR) – Spoločnosť Uniphone chce v najbližších mesiacoch rozšíriť ponuku mobilných telekomunikačných služieb na Slovensku o samostatného virtuálneho operátora. Médiá o tom informovala firma v stredu. Virtuálny operátor ponesie názov Unimobile a umožní poskytovať mobilné služby firmám z rôznych odvetví pod ich vlastnou značkou.



„Samostatný virtuálny operátor vlastní a prevádzkuje všetky časti mobilnej siete s výnimkou vysielačov, uzatvára roamingové dohody s prevádzkovateľmi sietí, vydáva vlastné SIM karty so svojimi telefónnymi číslami a sám tvorí maloobchodnú ponuku,“ vysvetlila spoločnosť. V členských krajinách EÚ takíto operátori fungujú bežne, na Slovensku zatiaľ nepôsobil ani jeden. „Sme jedna z posledných krajín v EÚ, kde nezávislí virtuálni operátori neexistujú a my sme odhodlaní tento stav zmeniť,“ uviedol konateľ spoločnosti Michal Rybárik.



Spoločnosť Uniphone má funkčný roamingový prístup do zahraničných 2G, 3G a 4G mobilných sietí s vlastnými SIM kartami. Firma ohlásila Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb rozšírenie svojej činnosti a oslovila všetkých slovenských operátorov s požiadavkou o vzájomné prepojenie sietí vrátane prenositeľnosti čísiel. Prepojenia by mala firma zrealizovať v najbližších mesiacoch.