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Uniqa: Black Friday sa ešte oficiálne nezačal a podvodníci už útočia
Pred nákupom v neznámom e-shope si treba skontrolovať, kto obchod prevádzkuje, či uvádza názov spoločnosti, sídlo, IČO a funkčné kontaktné údaje.
Autor TASR
Bratislava 20. novembra (TASR) - Black Friday pripadá tento rok na 27. novembra, mnohé e-shopy však spustili zľavové akcie už v predstihu. Spolu s výhodnými ponukami sa na internete objavujú aj podvodné obchody a reklamy, ktorých cieľom je vylákať od nakupujúcich peniaze a platobné údaje. Uniqa v piatok upozornila, že podvodníci využívajú predvianočný nákupný zhon, časovo obmedzené zľavy aj dôveryhodne vyzerajúce internetové stránky.
Uniqa sa s podobnými prípadmi stretáva pri riešení škôd z poistenia kybernetických rizík. Klienti hlásia najmä nedoručený tovar, problémy s objednávkami či zneužitie platobných údajov.
„Podvodné e-shopy dokážu veľmi presvedčivo napodobniť známe značky aj ich zľavové akcie. Podvodníci sú čoraz sofistikovanejší, využívajú umelú inteligenciu, falošné identity či dôveryhodne vyzerajúce reklamy, takže odhaliť podvod je pre bežného zákazníka stále náročnejšie,“ uviedol produktový manažér poistenia majetku Uniqa Róbert Koch. Práve pred Black Friday je podľa neho dôležité overiť si predajcu ešte pred zaplatením.
Odborníci na kybernetickú bezpečnosť poukázali na manipulatívne praktiky, napríklad odpočítavanie posledných minút výpredaja, extrémne zľavy, niekedy až na úrovni 80 % či upozornenia na posledné kusy tovaru. Ich cieľom môže byť prinútiť zákazníka zaplatiť bez overenia predajcu. Podvodníci navyše dokážu vytvárať presvedčivé príbehy o zatváraní rodinných obchodov a likvidačných výpredajoch. Podobné stránky môžu zbierať osobné a platobné údaje už počas ich vypĺňania do formulára, aj keď zákazník objednávku napokon nepotvrdí.
Pred nákupom v neznámom e-shope si treba skontrolovať, kto obchod prevádzkuje, či uvádza názov spoločnosti, sídlo, IČO a funkčné kontaktné údaje. Oplatí sa dať pozor aj na to, či cena nie je podozrivo nízka a stránka netlačí do okamžitého rozhodnutia. Dôležité sú tiež presná internetová adresa, recenzia mimo samotného e-shopu a obchodné podmienky. Bezpečná platba je ideálne kartou s nastaveným limitom alebo jednorazovou virtuálnou kartou, ak ju banka ponúka.
Treba dať pozor aj na to, či obchod nežiada neprimerané osobné údaje alebo prihlasovacie údaje do internetbankingu. Národný bezpečnostný úrad v novembri upozornil na aktuálnu vlnu falošných SMS správ vydávajúcich sa za kuriérske spoločnosti. Príjemcu informujú o údajnom pozastavení doručenia pre chýbajúce údaje a vyzývajú ho, aby klikol na odkaz a aktualizoval adresu. Takýto odkaz môže viesť na podvodnú stránku alebo k stiahnutiu škodlivej aplikácie.
„Keď podvodník získa údaje o karte, rozhodujú minúty. Ak už zákazník zadal údaje na podozrivej stránke, nemal by čakať, či sa na účte objaví neoprávnená transakcia. Kartu treba okamžite zablokovať prostredníctvom banky, skontrolovať pohyby na účte a podľa potreby zmeniť prihlasovacie údaje. Podozrivé správy a potvrdenia o platbách je vhodné uchovať ako dôkazy,“ dodala Uniqa.
Uniqa sa s podobnými prípadmi stretáva pri riešení škôd z poistenia kybernetických rizík. Klienti hlásia najmä nedoručený tovar, problémy s objednávkami či zneužitie platobných údajov.
„Podvodné e-shopy dokážu veľmi presvedčivo napodobniť známe značky aj ich zľavové akcie. Podvodníci sú čoraz sofistikovanejší, využívajú umelú inteligenciu, falošné identity či dôveryhodne vyzerajúce reklamy, takže odhaliť podvod je pre bežného zákazníka stále náročnejšie,“ uviedol produktový manažér poistenia majetku Uniqa Róbert Koch. Práve pred Black Friday je podľa neho dôležité overiť si predajcu ešte pred zaplatením.
Odborníci na kybernetickú bezpečnosť poukázali na manipulatívne praktiky, napríklad odpočítavanie posledných minút výpredaja, extrémne zľavy, niekedy až na úrovni 80 % či upozornenia na posledné kusy tovaru. Ich cieľom môže byť prinútiť zákazníka zaplatiť bez overenia predajcu. Podvodníci navyše dokážu vytvárať presvedčivé príbehy o zatváraní rodinných obchodov a likvidačných výpredajoch. Podobné stránky môžu zbierať osobné a platobné údaje už počas ich vypĺňania do formulára, aj keď zákazník objednávku napokon nepotvrdí.
Pred nákupom v neznámom e-shope si treba skontrolovať, kto obchod prevádzkuje, či uvádza názov spoločnosti, sídlo, IČO a funkčné kontaktné údaje. Oplatí sa dať pozor aj na to, či cena nie je podozrivo nízka a stránka netlačí do okamžitého rozhodnutia. Dôležité sú tiež presná internetová adresa, recenzia mimo samotného e-shopu a obchodné podmienky. Bezpečná platba je ideálne kartou s nastaveným limitom alebo jednorazovou virtuálnou kartou, ak ju banka ponúka.
Treba dať pozor aj na to, či obchod nežiada neprimerané osobné údaje alebo prihlasovacie údaje do internetbankingu. Národný bezpečnostný úrad v novembri upozornil na aktuálnu vlnu falošných SMS správ vydávajúcich sa za kuriérske spoločnosti. Príjemcu informujú o údajnom pozastavení doručenia pre chýbajúce údaje a vyzývajú ho, aby klikol na odkaz a aktualizoval adresu. Takýto odkaz môže viesť na podvodnú stránku alebo k stiahnutiu škodlivej aplikácie.
„Keď podvodník získa údaje o karte, rozhodujú minúty. Ak už zákazník zadal údaje na podozrivej stránke, nemal by čakať, či sa na účte objaví neoprávnená transakcia. Kartu treba okamžite zablokovať prostredníctvom banky, skontrolovať pohyby na účte a podľa potreby zmeniť prihlasovacie údaje. Podozrivé správy a potvrdenia o platbách je vhodné uchovať ako dôkazy,“ dodala Uniqa.