UNIQA dokončila prevzatie AXA v strednej a východnej Európe

Bratislava 15. októbra (TASR) - Rakúska poisťovacia spoločnosť UNIQA Insurance Group, v rámci ktorej pôsobí aj slovenská UNIQA poisťovňa, završuje prevzatie dcérskych spoločností AXA v Poľsku, Českej republike a na Slovensku. Informovala o tom Beata Lipšicová, PR špecialistka UNIQA poisťovňa, a.s.



Transakcia bola podľa jej informácií formálne ukončená po udelení všetkých nevyhnutných povolení. S kúpnou cenou približne miliarda eur sa táto transakcia stala najväčším nákupom spoločnosti v dejinách UNIQA Insurance Group AG. Napriek náročnej situácii a súčasným cestovným obmedzeniam sa uzatvorenie realizovalo počas ôsmich mesiacov.



"Kúpou spoločností AXA, ktoré so svojím ziskovým retailovým obchodom a vyváženým sortimentom produktov perfektne zapadajú do našej dlhodobej stratégie rastu, sme teraz jednou z vedúcich poisťovacích skupín v strednej a východnej Európe," uviedol Andreas Brandstetter, generálny riaditeľ skupiny UNIQA Group.



Lipšicová doplnila, že vďaka integrácii získa UNIQA poisťovňa na Slovensku 750.000 nových zákazníkov. UNIQA si na Slovensku upevní svoje štvrté miesto a zvýši svoj trhový podiel na viac ako 10 %.



Dodala, že akvizícia tiež umožní UNIQA poisťovni vstúpiť na dôchodkový a investičný trh na Slovensku, čo prinesie rozšírenie finančných služieb pre zákazníkov a zabezpečí kontinuitu pre existujúcich klientov AXA. Fúzia spoločností AXA pod značku UNIQA na slovenskom trhu by mala byť právne ukončená do leta 2021.