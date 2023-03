Uniqa eviduje po požiari v Banskej Štiavnici jednu poistnú udalosť

Banská Štiavnica 22. marca (TASR) – Spoločnosť Uniqa eviduje z víkendového požiaru v Banskej Štiavnici jednu poistnú udalosť. Nahlásil ju prevádzkovateľ najviac zasiahnutého a poškodeného zážitkového domu známeho pod názvom Banka lásky. Je to objekt, kde mal požiar vypuknúť a následne poškodiť viacero objektov.



"Aktuálne zisťujeme a analyzujeme rozsah škôd," uviedol manažér korporátneho poistenia majetku poisťovacej spoločnosti Tomáš Kráľovič.



Už predtým oznámila spoločnosť Allianz – Slovenská poisťovňa, že v súvislosti s požiarom v Banskej Štiavnici rieši škody na dvoch historických objektoch. Poisťovňa Generali je poisťovateľom hnuteľného majetku základnej umeleckej školy a poistenia nehnuteľnosti rodinného domu, ktoré požiar tiež výrazne zasiahol.



Budova Berggerichtu, ktorá bola ďalšou s požiarom zasiahnutých objektov, a tiež susediaca Galéria Jozefa Kollára, ktoré spravuje Slovenské banské múzeum (SBM), poistenie nemajú. Ako uviedla riaditeľka SBM Zuzana Denková, pre chýbajúce prostriedky nie sú poistené objekty ani zbierkové predmety SBM. "Múzeum na to nikdy nemalo prostriedky. Nášho štatutára sme na to upozornili a požiadali sme aj o zvýšenie rozpočtu," konštatovala.



Dočasne poverený minister životného prostredia Ján Budaj v uplynulých dňoch potvrdil, že tieto budovy vo vlastníctve štátu a v správe SBM, ktoré spadajú pod envirorezort, poistené neboli. Škody si chcú podľa ministra vymáhať od pôvodcu požiaru, prešetrovať budú aj to, prečo objekty neboli poistené.



Požiar v historickom centre Banskej Štiavnice vypukol uplynulý víkend v jednej z historických budov, postupne sa rozšíril a poškodil sedem objektov. Polícia v súvislosti s požiarom začala trestné stíhanie pre trestný čin všeobecného ohrozenia.