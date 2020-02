Uniqa kupuje dcérske spoločnosti AXA na Slovensku, v Česku a Poľsku

Bratislava 8. februára (TASR) - Uniqa kupuje dcérske spoločnosti AXA na trhoch Poľska, Česka a Slovenska. Akvizícia prinesie do skupiny päť miliónov nových zákazníkov a 800 miliónov eur na poistnom. Informovala o tom PR špecialistka Uniqa Beata Lipšicová.



"Predmetom akvizície sú životné a neživotné poisťovne, penzijné fondy a servisné spoločnosti AXA v týchto troch krajinách. Kúpna cena predstavovala 1 miliardu eur," priblížila Lipšicová.



Koncern považuje podľa jej slov na základe svojho dlhodobého strategického programu krajiny strednej a východnej Európy za druhý kľúčový trh popri Rakúsku. Dodala, že skupina teraz vystupuje na všetkých trhoch, s výnimkou Ruska, pod jednotnou značkou Uniqa.



Poznamenala, že ekonomiky Poľska, Českej republiky a Slovenska sa v posledných rokoch úspešne rozvíjali. S priemernými ročnými prírastkami HDP vo výške okolo 3 % za posledných desať rokov vykazoval región podstatne vyššiu dynamiku ako domáci trh Uniqa v Rakúsku (1,6 % ročne).



"Naše analýzy ukazujú, že aj do budúcnosti by rast týchto troch krajín mal dlhodobo a výrazne prekonávať ten rakúsky. Touto akvizíciou tak investujeme do nášho stabilného a trvalého rastu," vysvetlil CEO koncernu Uniqa Andreas Brandstetter.



Zatiaľ čo poistný trh Rakúska by mal v tomto roku posilniť o 1,5 %, na základe prognóz odhaduje spoločnosť Poľsku prírastok 6,2 %, Českej republike 6,8 % a Slovensku 2,7 %. Koncern si od kúpy dcérskych spoločností AXA sľubuje posilnenie svojej trhovej pozície. "Touto transakciou získavame privátnych aj firemných klientov na troch rastúci trhoch, na ktorých už aj doteraz hospodárime vysoko profitabilne," skonštatoval Brandstetter. Dodal že s 35 % životného poistenia a 65 % neživotného poistenia je aj produktová ponuka takmer vyvážená.



Dokončenie transakcie musia ešte schváliť príslušné úrady. Uniqa si podľa slov Lipšicovej pre prípravu transakcie prizvala poradenskú spoločnosť HSBC.