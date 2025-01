Uniqa: Poisťovne kontrolujú, či bola zaistená zimná údržba

Bratislava 12. januára (TASR) - Najčastejšou škodou v zime býva prasknuté potrubie v domoch následkom náhlych výkyvov vonkajších teplôt. Takúto škodu kryje poistenie nehnuteľnosti a domácnosti. Pri likvidácii škody však môže poisťovňa kontrolovať, či poistený zabezpečil potrebnú zimnú údržbu. Uviedol to Zdeněk Hruška z poisťovne Uniqa, o čom informovala hovorkyňa poisťovne Beáta Lipšicová.



"Ak človek opustí svoju nehnuteľnosť na viac ako sedem dní, mal by vodovodné systémy optimálne vypustiť, uzavrieť prívody a doplniť do vykurovacieho systému nemrznúcu zmes. Ak aj napriek tomu dôjde k škode na potrubí, platí, že poistenie kryje náklady na účelnú opravu, nie na kompletnú renováciu priestoru aj mimo miesta poškodenia," uviedla poisťovňa s tým, že pre prípad poškodenia majetku tretím osobám slúži poistenie zodpovednosti. To je spravidla zahrnuté v poistení nehnuteľnosti, ale dá sa uzatvoriť aj samostatne.



Ak vznikne škoda pádom snehovej alebo ľadovej vrstvy, bude poisťovňa skúmať, či nebola údržba budovy zanedbaná a či bolo takúto situáciu možné predpokladať. "Vlastníci alebo správcovia budov by preto mali na strechu namontovať snehové zábrany, ktoré nedovolia snehu voľne kĺzať po strešnej krytine, prípadne si včas objednať odpratanie u špecializovaných firiem," dodala poisťovňa. V prípade škody je možné nárokovať si náhradu z poistenia zodpovednosti vlastníka alebo správcu objektu.



Pád stromov a vetiev vplyvom námrazy alebo veľkej snehovej vrstvy, ktorý poškodí majetok, možno takisto uplatňovať z poistenia nehnuteľnosti. "Ak strom alebo konáre z pozemku spadnú voľným pádom na cudzí pozemok a tam poškodia majetok tretej osoby, možno škodu uplatniť z poistenia zodpovednosti," objasnila poisťovňa s tým, že škodu na vozidle spôsobenú pádom predmetu na auto je možné kryť z havarijného poistenia.



Na poškodenie vozidla zapríčinené výtlkmi na vozovke sa vzťahuje havarijné poistenie. Zároveň podľa poisťovne platí, že ak došlo k poškodeniu alebo zničeniu pneumatík, vzniká právo na poistné plnenie len vtedy, ak došlo súčasne aj k inému poškodeniu vozidla. "Motorista sa však pri poškodení vozidla môže obrátiť s nárokom na náhradu škody aj na správcu komunikácie. Ak preukáže, že škoda vznikla práve v danom úseku, a to pri bežnej prevádzke, má veľkú šancu uspieť," uzavrela.