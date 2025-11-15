< sekcia Ekonomika
Uniqa: Riziko stretu so zverou na cestách v zime rastie
Autor TASR
Bratislava 15. novembra (TASR) - Jesenné a zimné obdobie prináša vodičom kombináciu horšej viditeľnosti, mokrých ciest a zvýšenej migrácie zvierat. Riziko stretnutia so zverou tak výrazne rastie a škody z takýchto udalostí bežne dosahujú tisíce eur. Informovala o tom Uniqa, ktorá eviduje každoročný nárast týchto poistných udalostí. Iba tento rok od januára do polovice novembra zaznamenala takmer 1200 prípadov kolízií so zverou, pričom najvyššia škoda presiahla 21.000 eur.
„Skrátené dni, časté hmly a šmykľavé povrchy znižujú reakčný čas vodičov práve v čase, keď lesné zvieratá migrujú a vyhľadávajú potravu. Vysoká aktivita je najmä ráno a večer, no zvieratá sa čoraz častejšie objavujú aj pri frekventovaných cestách a dokonca vo vnútri obcí,“ priblížila spoločnosť.
Manažér likvidácie škôd na motorových vozidlách Uniqa Jiří Moravec uviedol, že stret so zverou pri vysokej rýchlosti často znamená rozsiahle poškodenia karosérie aj podvozkových častí. Opravy potom bývajú finančne náročné, skonštatoval. Objavujú sa však aj iné prípady s vysokými škodami. „Riešili sme situáciu, keď na ceste prvej triedy na strednom Slovensku skočil medveď do jazdnej dráhy kamiónu. Oprava vozidla v autorizovanom servise sa vyšplhala na 9000 eur,“ podčiarkol Moravec.
Poisťovňa však odporučila nevyhýbať sa zvieraťu za každú cenu. Moravec priblížil, že v snahe vyhnúť sa zrážke so zvieraťom spoločnosť veľmi často eviduje nárazy do stromu alebo prevrátenia vozidla cez priekopu do poľa, pričom takéto nehody priamo ohrozujú život a zdravie posádky auta. Stret so zvieraťom, ak už k nemu nevyhnutne musí prísť, vedie podľa neho obvykle ku škode na vozidle a výrazne menej často ohrozuje zdravie vodiča a posádky vozidla.
Aj na základe takýchto prípadov odborníci radia, že ak už má k zrážke so zverou prísť, neoplatí sa s vozidlom manévrovať a vyhýbať sa zvieraťu vo vysokých rýchlostiach. V prípade, že ku kolízii dôjde, ľudia by mali okamžite kontaktovať asistenčnú službu poisťovne a privolať políciu. Polícia tiež upozorňuje, aby vodiči po zrážke so zvieraťom nijako nemanipulovali.
