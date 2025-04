Uniqa:Rozšírenie možnosti investovať majetok z 2. piliera je pozitívne

Bratislava 7. apríla (TASR) - Rozšírenie možnosti pre dôchodkové správcovské spoločnosti (DSS) investovať majetok z druhého piliera do infraštruktúrnych projektov Slovenska je pozitívne. Dôležité je aj to, že investovanie nebude povinné, ale dobrovoľné. V pondelok to uviedol predseda predstavenstva Uniqa DSS Peter Socha v reakcii na vládou schválenú možnosť investovania financií z druhého piliera do štátnych projektov.



„Naše konečné rozhodnutie o realizácii investícií tak bude vždy závisieť od toho, či je očakávaná bezpečnosť a výnosnosť vhodná a výhodná pre našich klientov, majetok ktorých spravujeme. V tejto chvíli nemá zmysel hovoriť o žiadnom požadovanom nominálnom výnose. Tak ako pri každej inej investícii, aj tu pôjde o vhodnú kombináciu ponúkaného výnosu a s ním spojeného rizika. Ak takáto investícia bude spĺňať požadované kritériá a bude pre našich klientov výhodná, určite ju budeme zvažovať,“ uviedol Socha.



Financie z druhého piliera by tak mohli použiť DSS na výstavbu bytov určených na nájomné bývanie, diaľnic, nemocníc alebo energetickú infraštruktúru.