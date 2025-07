Uniqa: Škody po búrkach na východe SR presiahli 1,94 milióna eur

Bratislava 16. júla (TASR) - Škody po búrkach na východnom Slovensku podľa poisťovne Uniqa presiahli 1,94 milióna eur. V období od 4. do 11. júla eviduje celkovo 717 hlásených škôd, pričom najviac ich je z okresov Prešov, Svidník, Gelnica, Sabinov, Bardejov a Vranov nad Topľou. Informovala o tom hovorkyňa poisťovne Beáta Lipšicová.



„Búrka a veterná smršť ničili hlavne strechy na domoch a firemných budovách, ktoré následkom silného vetra padali a poškodili ďalší majetok. Podľa hlásení klientov boli okrem striech poškodené aj solárne panely, ploty a vonkajšie žalúzia. Klienti tiež nahlásili poškodenia satelitných parabol, balkónových striešok a striech garáží, lietajúci nábytok z terás domov a bytov poškodil presklenia balkónov. Silný dážď zasa v mnohých prípadoch spôsobil zatečenie priestorov domov a bytov,“ upresnil riaditeľ oddelenia likvidácie škôd poisťovne Daniel Červenka.



Najvyššiu škodu v sume 150.000 eur eviduje poisťovňa v rámci firemného majetku v Prešovskom kraji, kde došlo k poškodeniu striech na dvoch budovách, prístrešku a oplotení. V prípade súkromného majetku je najvyššia škoda v okrese Bardejov, a to konkrétne na úrovni 60.000 eur. Víchrica strhla strechu rodinného domu, garáže aj prístrešok na terase a okrem toho silný dážď spôsobil aj zatečenie viacerých izieb v dome.



Poisťovňa pripomenula, že škody na domoch, bytoch a zariadení domácností následkom búrky či víchrice sa hradia z poistenia nehnuteľnosti a domácnosti. Poškodenia môžu klienti nahlásiť prostredníctvom webovej stránky poisťovne a zároveň stav hlásení aj sledovať online.



„V prípadoch škôd následkom živlov odporúčame ľuďom vykonať všetky opatrenia, aby zamedzili zväčšeniu rozsahu škody. Zničené veci však odporúčame až do vykonania obhliadky nevyhadzovať, ak to nie je vyslovene nevyhnutné z hygienických alebo bezpečnostných dôvodov. K vybaveniu škodovej udalosti je potrebný súpis poškodených vecí s udaním rozsahu poškodenia a odporúčame urobiť si aj vlastnú fotodokumentáciu,“ pripomenul Červenka.



Nepredvídateľné výkyvy počasia dokážu podľa poisťovne spôsobiť ľuďom škody na majetku, napriek tomu je však stále nepoistených približne 50 % domácností. Aj tí poistení klienti však majú často bývanie poistené na sumu, ktorá sa roky nemenila a v súčasnosti by nebolo možné dom za túto cenu kompletne opraviť alebo postaviť. Poisťovňa dodala, že o priebežné zvyšovanie poistnej sumy pre klienta sa stará automatická indexácia, ktorá každoročne zvyšuje poistnú cenu v čase a chráni tak klienta pred podpoistením.