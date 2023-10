Uniqa: Škody po zemetrasení stúpajú, ich výška je viac ako milión eur

Bratislava 11. októbra (TASR) - V pondelok (9. 10.) večer zasiahlo východné Slovensko zemetrasenie so silou 4,9 lokálneho magnitúda. Klienti poisťovne Uniqa stále nahlasujú škody po zemetrasení. V zasiahnutej oblasti eviduje poisťovňa 107 nahlásených udalostí s predbežným odhadom výšky škôd viac ako milión eur. Informovala o tom hovorkyňa Uniqa Beata Lipšicová.



"Klienti najčastejšie hlásia popraskané múry, steny, omietky, sadrokartón, poškodené komíny, strechy a presklené balkóny, takisto aj poškodenie vecí zo zariadenia domácnosti, teda nábytok či spotrebiče," priblížil riaditeľ oddelenia likvidácie Uniqa Daniel Červenka.



Najviac hlásení pochádza z okresov Humenné, Vranov nad Topľou, Stropkov či Medzilaborce. Škody budú hradené v súlade s poistnými podmienkami z poistenia nehnuteľnosti a domácnosti. Silu otrasov zemetrasenia na Slovensku bude posudzovať Slovenská akadémia vied (SAV). SAV na základe analýz určí stupeň otrasov podľa stupnice EMS 98 pre jednotlivé obce, v ktorých vznikli škody. Pri posudzovaní podmienok pre vyplatenie poistného plnenia pri škodách spôsobených zemetrasením záleží na konkrétnej poisťovni, či vezme do úvahy silu zemetrasenia.



Poisťovňa Uniqa má zemetrasenie ako živelné riziko v rámci základného balíka poistenia nehnuteľnosti aj domácnosti, bez ohľadu na jeho intenzitu alebo seizmické stupne. Každý klient s uzavretým ktorýmkoľvek balíkom poistenia domova Uniqa má tak kryté živelné riziká.



Poisťovňa Allianz zatiaľ zaregistrovala 468 škôd spôsobených zemetrasením. Klientov vyzýva poslať fotografie poškodení pre čo najrýchlejšie vyriešenie každej škody. "Chápeme, že v tejto chvíli klienti potrebujú čo najrýchlejšie vyriešiť vzniknuté škody, preto nebudeme čakať na oficiálne potvrdenie výsledného stupňa zemetrasenia, ale každú škodu, ktorá bude niesť známky poškodenia zemetrasením, budeme riešiť individuálne," uviedol Martin Škultéty z odboru likvidácie poistných udalostí Allianz.



Svojim klientom bude poisťovňa Union poskytovať poistné plnenie po preukázaní škôd. Počas utorňajšieho (10. 10.) dopoludnia evidovala Union deväť hlásených škôd. Hovorkyňa poisťovne Kristína Baluchová však uviedla, že predpokladá výrazné zvýšenie tohto počtu. Poisťovňa nemá hlásenú totálnu škodu na stavbe, ide o parciálne poškodenia na úrovni obvodového plášťa, predbežný odhad škody je zatiaľ približne na úrovni 3000 eur. Uniqa odporúča klientom, aby boli opatrní a nepúšťali sa ihneď do opráv nehnuteľností, ak to nie je nevyhnutné.



Hovorkyňa Slovenskej asociácie poisťovní (SLASPO) Eva Jacková pre TASR uviedla, že poisťovne sumarizujú škody a nahlásených je niekoľko stoviek udalostí. K utorku presahovali škody po zemetrasení dva milióny eur.