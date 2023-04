Uniqa upozorňuje, že nie je vhodné podceňovať poistenie motocyklov

Bratislava 20. apríla (TASR) - Za posledný rok narástlo povinné zmluvné poistenie (PZP) pre motocykle o viac ako 10 %. PZP však netreba podceňovať, musí ho mať zo zákona uzatvorené každé motorové vozidlo s priradeným evidenčným číslom, teda aj motocykel. Upozornila na to poisťovňa Uniqa.



Na PZP by nemali zabúdať ani ľudia, ktorí motocykel využívajú len na rekreačné jazdenie. "Keďže z PZP sa hradia škody spôsobené inej osobe, vodič motocykla si môže k PZP uzatvoriť vlastné pripoistenie pre prípad smrti alebo trvalých následkov po havárii s poistnou sumou až do 50.000 EUR," priblížil riaditeľ oddelenia komunikácie poisťovne Oskar Sekereš.



Odškodnenie za škody na zdraví motoristov býva o desiatky percent vyššie ako v iných segmentoch. Poisťovňa registrovala v posledných rokoch približne desať ťažkých kolízií motocyklov s veľmi závažnými následkami. Pri jednej z nich predstavovali náklady na odškodnenie takmer 1,7 milióna eur.



Najčastejším dôvodom kolízie s motorkármi na cestách býva neprimeraná rýchlosť, či nedodržanie potrebnej vzdialenosti medzi vozidlami. Problémom býva, že vodiči áut nie sú po zime na motorkárov na cestách zvyknutí a pri vchádzaní na križovatku, predbiehaní či odbočovaní si ich nevšimnú.



"Odporúčame preto vodičom najmä v tomto období ešte dôslednejšie sledovať spätné zrkadlá a situáciu okolo vozidla, pretože dvojkolesová motorka sa dokáže rýchlo "prešmyknúť" pomedzi autá a vodiči ju môžu ľahko prehliadnuť," upozornil Sekereš.



Na primeranú rýchlosť by mali motorkári myslieť najmä pri vchádzaní do zákruty. V noci je tiež potrebné dbať na nosenie reflexných prvkov a nezabúdať na dodržiavanie bezpečného odstupu. Motorka má totiž dlhšiu brzdnú dráhu a ak auto pred ňou nečakane zabrzdí, hrozí kolízia.