United Airlines pridávajú od júla viac ako 400 letov denne

Chicago 17. mája (TASR) - Americká letecká spoločnosť United Airlines v pondelok oznámila, že do svojho júlového letového poriadku pridá viac ako 400 letov denne. A rozšíri ponuku aj o lety do opätovne otvorených európskych destinácií, pretože uvoľnenie obmedzení na zastavenie pandémie nového koronavírusu vyvolalo dopyt po letnom cestovaní.



Rezervácie leteniek na blížiace sa leto vzrástli oproti roku 2020 o 214 %, uviedla spoločnosť s tým, že plánuje dosiahnuť 80 % svojho amerického letového poriadku v porovnaní s júlom 2019.



Ratingová agentúra Moody's predpovedala, že stabilné očkovanie naprieč geografickými oblasťami povedie k oživeniu komerčnej leteckej dopravy, pričom dôjde k výraznému zotaveniu domáceho cestovania v USA, ktoré sa začalo už v marci, a rozšíri sa aj za hranice v rôznych časových harmonogramoch.



Európska únia odporučila zmierniť na budúci mesiac cestovné obmedzenia spojené s ochorením COVID-19 a umožní do bloku vstúpiť aj zahraničným návštevníkom z viacerých krajín.



Spoločnosť United Airlines uviedla, že ponúkne cestujúcim viac letov do Európy, pridá napríklad štvrtý let týždenne do chorvátskeho Dubrovníka aj viac miest v lietadlách do gréckych Atén.



Americký dopravca dodal, že sa spojil so spoločnosťami Clorox a Cleveland Clinic v súvislosti s čistením a bezpečnými zdravotnými podmienkami na palubách lietadiel.