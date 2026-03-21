United Airlines ruší päť percent letov
New York 21. marca (TASR) - Americká letecká spoločnosť United Airlines oznámila, že pre drastický rast cien pohonných látok v dôsledku vojny v Iráne zredukuje počet svojich letov. Dopravca v piatok (20. 3.) uviedol, že v krátkodobom horizonte zníži svoju kapacitu o päť percent. Generálny riaditeľ spoločnosti Scott Kirby v správe pre zamestnancov konštatoval, že United Airlines plánuje svoj letový poriadok úplne obnoviť na jeseň. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
United sa v súčasnosti pripravuje na to, že cena ropy vzrastie na 175 USD (151,45 eura) za barel (159 litrov) a neklesne pod 100 USD do konca roka 2027, povedal Kirby, ale dodal, že je možné, že situácia nebude až taká zlá.
Cena leteckého paliva sa za ostatné tri týždne viac ako zdvojnásobila, poznamenal šéf United Airlines. Terajšia cena paliva podľa neho znamená dodatočné náklady vo výške 11 miliárd USD ročne. Kirby však zároveň zamestnancov ubezpečil, že letecká spoločnosť má dobré finančné rezervy a nechce obmedzovať investície.
Firma United Airlines pre konflikt na Blízkom východe pozastavila spojenia do Tel Avivu a Dubaja, ktoré predstavujú približne jedno percento jej letov. Okrem toho v nasledujúcich dvoch štvrťrokoch nebude prevádzkovať trasy, ktoré sú momentálne nerentabilné. Tieto trasy predstavujú približne tri percentá jej kapacity. Zároveň United zruší jedno percento svojich letov z Chicaga.
(1 EUR = 1,1555 USD)
