United Airlines škrtli celoročné prognózy pre koronavírus

Chicago 25. februára (TASR) - Americká letecká spoločnosť United Airlines zrušila svoje prognózy pre rok 2020. Dôvodom sú neistoty spôsobené epidémiou koronavírusu.



United Airlines vo vyhlásení zverejnenom v pondelok (24. 2.) po zatvorení newyorskej burzy uviedli, že dočasne zastavili množstvo letov na transpacifických linkách. Aerolínie zrušili linky do Číny a Hongkongu predbežne do 24. apríla.



Vzhľadom na zatiaľ ešte nejasné dôsledky epidémie koronavírusu na leteckú dopravu a jej potenciálne rozšírenie do ďalších regiónov United Airlines zrušili svoj celoročný výhľad zverejnený v januári. Akcie aerolínií na to v poburzovom obchodovaní zareagovali poklesom.