United Airlines sú blízko objednávky na 100 širokotrupých lietadiel

Chicago 14. októbra (TASR) - Americká letecká spoločnosť United Airlines by mala v najbližšom období oznámiť objednávku na viac než 100 širokotrupých lietadiel, pričom zvažuje ponuky od európskeho Airbusu na lietadlá A350 a amerického Boeingu na stroje 787 Dreamliner. Informovala o tom agentúra Bloomberg.



Generálny riaditeľ United Airlines Scott Kirby na stretnutí s pilotmi povedal, že v rámci modernizácie letového parku spoločnosť plánuje "trojcifernú" objednávku. Termín dohody ešte nebol finalizovaný, očakáva sa však, že dohodu by mohli spoločnosti oznámiť do decembra, dodal Bloomberg, ktorý sa odvolal na zdroje oboznámené so situáciou. Podľa nich United Airlines rokuje s výrobcami už niekoľko mesiacov.



Správa o prípadnej multimiliardovej objednávke prichádza v období, keď sa trh osobnej leteckej dopravy postupne zotavuje. Zvýšený dopyt zaznamenávajú aerolínie aj v oblasti služobných ciest. Napriek tomu bude trvať ešte nejaký čas, než sa letecká doprava vráti na úroveň spred nástupu pandémie nového koronavírusu.



Zvyšuje sa aj dopyt po širokotrupých lietadlách, kde bol trh niekoľko rokov presýtený. To predstavuje podporu najmä pre Boeing, ktorý sa zotavuje zo série kríz. United Airlines vlastní vyše 800 lietadiel, z nich väčšinu od Boeingu.