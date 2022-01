United Airlines vykázali koncom roka 2021 stratu, dôvodom je omikron

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP

Chicago 20. januára (TASR) - Americká letecká spoločnosť United Airlines vykázala aj v závere minulého roka stratu, keďže prudké šírenie variantu omikrom nového koronavírusu negatívne zasiahlo leteckú dopravu a jej hospodárske výsledky. Omikron pritom "vrhá tieň" aj na príjmy v súčasnom 1. štvrťroku.Aerolínie vo štvrtok oznámili, že za tri mesiace do konca decembra 2021 vykázali stratu 646 miliónov USD (569,41 milióna eur), čo predstavuje 1,99 USD na akciu. To však bola menšia strata ako 1,9 miliardy USD alebo 6,39 USD/akcia rok predtým, vo 4. kvartáli 2020.Bez započítania mimoriadnych položiek dosiahla spoločnosť United Airlines za posledné tri mesiace 2021 upravenú stratu 520 miliónov USD alebo 1,60 USD na akciu. Analytici v priemere očakávali za uplynulý kvartál stratu 2,08 USD na akciu.Tržby za obdobie október - december 2021 boli 8,19 miliardy USD, čo je o 25 % menej ako v rovnakom období 2019, ale lepší výsledok ako 7,96 miliardy USD, ktorý predpovedali analytici.Za celý rok 2021 zaznamenali United Airlines stratu 1,96 miliardy USD. Letecká spoločnosť mala na konci roka 84.100 zamestnancov, čo bol pokles z 95.900 na konci roka 2019.Spoločnosť očakáva, že v súčasnom 1. štvrťroku 2022 budú jej príjmy o 20 % až 25 % nižšie ako v rovnakom období 2019 pre variant omikron. Náklady iné ako palivo vzrastú približne o 15 % na sedadlo.Pred objavením sa nového variantu aerolínie dúfali, že budú v tomto roku prevádzkovať o 5 % viac letov ako v roku 2019, ale teraz očakávajú, že budú lietať menej ako pred pandémiou.Omikron poškodzuje krátkodobé rezervácie, ale vyhliadky na cestovanie na jar a v lete sú lepšie. Letecká spoločnosť so sídlom v Chicagu dodala, že je na dobrej ceste dosiahnuť dlhodobé finančné ciele na roky 2023 a 2026.(1 EUR = 1,1345 USD)