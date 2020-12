United Airlines zaradia Boeing 737 MAX do prevádzky od 11. februára

New York 20. decembra (TASR) - Spoločnosť United Airlines je ďalším leteckým dopravcom, ktorý oznámil časový rámec pre opätovné zaradenie lietadla Boeing 737 MAX do prevádzky, pričom uviedla, že obnoví lety s týmto stojom vo februári.



Lietadlo, ktoré bolo po dvoch tragických nehodách mimo prevádzky po dobu 20 mesiacov, začne pre United lietať od 11. februára, a to na linkách z Denveru a Houstonu.



Americký Federálny úrad pre letectvo (FAA) totiž v novembri povolil návrat stroja na oblohu po aktualizácii jeho softvéru a nových protokoloch o výcviku pilotov.



Podľa United na jej lietadlách MAX je však potrebné vykonať ešte veľa práce, kým sa budú môcť vrátiť do služby. „Pre United nie je nič dôležitejšie ako bezpečnosť našich zákazníkov a zamestnancov,“ uviedol hovorca United.



„Flotila lietadiel MAX spoločnosti United sa nevráti do prevádzky, kým neabsolvujeme viac ako 1000 hodín práce na každom lietadle vrátane zmien v letovom softvéri na základe FAA, dodatočného výcviku pilotov, viacerých testovacích letov a dôkladnej technickej analýzy, ktorá zabezpečí, že lietadlá budú pripravené letieť.“



United dodali, že budú „plne transparentné“ a zákazníkom, ktorí nebudú chcieť letieť na tomto stroji, zmenia let alebo vrátia peniaze.



Boeing 737 MAX sa vrátil do komerčných služieb 9. decembra po bezproblémovom lete brazílskeho nízkonákladového dopravcu Gol. V Spojených štátoch plánuje spoločnosť American Airlines obnoviť lety s MAX ešte tento mesiac.