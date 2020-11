United Airlines zaznamenali prudký nárast zrušených letov a rezervácií

New York 19. novembra (TASR) - Letecká spoločnosť United Airlines zaznamenala prudký nárast počtu zrušených letov a pokles rezervácií v čase, keď došlo zároveň k strmému zvýšeniu nových prípadov ochorenia COVID-19. Uviedla to vo štvrtok vo svojej správe pre americký úrad pre cenné papiere a burzy (SEC).



United Airlines očakávajú teraz, že sa ich celková kapacita vo 4. štvrťroku zníži „minimálne“ o 55 % v porovnaní so situáciou pred rokom. V predchádzajúcom odhade počítali aerolínie s poklesom kapacity „približne“ o 55 %.



Podľa United Airlines vplyv nového koronavírusu na dopyt po leteckej doprave je stále výrazný a zotavovanie z dôsledkov pandémie nebude prebiehať "lineárne".



Táto správa znova ukazuje, ako koronavírus naďalej ovplyvňuje dopyt po cestovaní a núti letecké spoločnosti upraviť svoje letové poriadky na základe nárastu alebo poklesu nových prípadov.



United Airlines uviedli tiež, že očakávajú pokles výnosov vo štvrtom štvrťroku zhruba o 67 %.