United Airlines zvýšili objednávku lietadiel Boeing 737 MAX

Chicago 1. marca (TASR) - Boeing zaznamenal ďalšiu veľkú objednávku na lietadlá 737 MAX, ktoré boli až do konca minulého roka globálne mimo prevádzky.



Americká letecká spoločnosť United Airlines v pondelok oznámila, že zvýšila objem svojich objednávok Boeingov 737 MAX o 25. Tieto by mala dostať v roku 2023. Aerolínie okrem toho chcú, aby im Boeing rýchlejšie dodal už objednané lietadlá. Flotila United Airlines by sa tak v najbližších dvoch rokoch mala rozšíriť o 94 nových strojov 737 MAX.



Zvýšenie objednávok je ďalším signálom, že po skončení koronakrízy sa očakáva zotavenie leteckej dopravy. Celkové objednávky United Airlines na lietadlá 737 MAX stúpli na 188 a sú tiež vyjadrením dôvery v tieto stroje.



Lietadlá 737 MAX nemohli po celom svete lietať od marca 2019 prakticky až do konca roka 2020. Dôvodom boli dve nehody, pri ktorých zahynulo celkovo 346 ľudí. Teraz sa postupne vracajú do prevádzky. Prvý komerčný let Boeingu 737 v Európe po takmer dvojročnom uzemnení sa uskutočnil 18. februára.