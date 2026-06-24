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UNLP Košice uzavrela zmluvu na vybudovanie urgentného príjmu II. typu
Ide o projekt rekonštrukcie urgentného príjmu na Triede SNP a obstaranie chirurgického robotického operačného systému vrátane inštalácie a vyvolaných stavebných úprav.
Autor TASR
Košice 24. júna (TASR) - Univerzitná nemocnica Louisa Pasteura (UNLP) Košice uzavrela v uplynulých dňoch zmluvu o dielo s firmou Mulldex, ktorá uspela vo verejnom obstarávaní. Vybudovať má urgentný príjem II. typu na pracovisku na Triede SNP. Dokumentácia stavby bude stáť vyše 614.000 eur s DPH a samotná stavba bude približne za 5,53 milióna eur s DPH. Vyplýva to zo zmluvy uverejnenej v Centrálnom registri zmlúv.
Ide o projekt rekonštrukcie urgentného príjmu na Triede SNP a obstaranie chirurgického robotického operačného systému vrátane inštalácie a vyvolaných stavebných úprav. Dielo má byť financované z prostriedkov Plánu obnovy a odolnosti SR a z vlastných finančných zdrojov nemocnice.
„Úspešný uchádzač splnil všetky požiadavky verejného obstarávateľa na predmet zákazky, podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia,“ uvádza sa v oznámení o vyhodnotení ponúk.
Stavebné práce by mali byť podľa zmluvy vykonané najneskôr do 120 kalendárnych dní odo dňa odovzdania staveniska zhotoviteľovi.
Cieľom rekonštrukcie je podľa UNLP zvýšiť kvalitu starostlivosti pre pacientov. Nový urgent II. typu má umožniť rýchlejšiu diagnostiku, lepšiu organizáciu práce a vyšší komfort pre pacientov a personál v moderných priestoroch.
Ide o projekt rekonštrukcie urgentného príjmu na Triede SNP a obstaranie chirurgického robotického operačného systému vrátane inštalácie a vyvolaných stavebných úprav. Dielo má byť financované z prostriedkov Plánu obnovy a odolnosti SR a z vlastných finančných zdrojov nemocnice.
„Úspešný uchádzač splnil všetky požiadavky verejného obstarávateľa na predmet zákazky, podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia,“ uvádza sa v oznámení o vyhodnotení ponúk.
Stavebné práce by mali byť podľa zmluvy vykonané najneskôr do 120 kalendárnych dní odo dňa odovzdania staveniska zhotoviteľovi.
Cieľom rekonštrukcie je podľa UNLP zvýšiť kvalitu starostlivosti pre pacientov. Nový urgent II. typu má umožniť rýchlejšiu diagnostiku, lepšiu organizáciu práce a vyšší komfort pre pacientov a personál v moderných priestoroch.