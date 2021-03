UNLP Košice začne upratovať priestory nemocnice vlastnými kapacitami

Košice 12. marca (TASR) – Univerzitná nemocnica Louisa Pasteura (UNLP) Košice bude od leta tohto roka upratovať svoje priestory vlastnými kapacitami. Rozhodla o tom tento týždeň Rada riaditeľov UNLP.



"Chceme nasledujúce mesiace využiť na plynulý prechod upratovania vo vlastnej réžii. Tak, aby pacienti a zamestnanci pocítili zmenu čo najmenej a aby nedošlo k ohrozeniu bezpečnosti a hygieny," informoval v piatok generálny riaditeľ UNLP Vladimír Grešš. Externé služby bude nemocnica využívať do júla 2021.



Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO) v januári udelil UNLP pokutu 88.210 eur za porušenie zákona o verejnom obstarávaní. Týkala sa zmluvy o poskytovaní upratovacích a dezinfekčných služieb, ktorú nemocnica uzavrela v júli minulého roku s firmou ČaSS. Podľa ÚVO nemocnica neoprávnene postupovala priamym rokovacím konaním. Vedenie UNLP na čele s Greššom, ktoré je vo funkcii od mája 2020, argumentovalo, že zdedený stav im v prvých týždňoch po nástupe neumožňoval iné, ako pokračovať nevyhnutné obdobie s externým partnerom. "Uprednostnili sme zdravie pacientov pred rizikom organizačnej a hygienickej neistoty v čase pandémie COVID-19," uviedol Grešš v utorok (9. 3.) pre TASR.



UNLP informovala, že od leta minulého roka pracovala na vyhodnocovaní kvality a efektívnosti doterajšieho spôsobu upratovania. Keďže ide o mimoriadne rozsiahle areály na Rastislavovej ulici a Triede SNP, bolo potrebné zozbierať veľký rozsah údajov a vyhodnotiť viacero kľúčových faktorov.



Menšiu časť priestorov si nemocnica upratuje svojimi silami už niekoľko rokov. Ide najmä o kliniku úrazovej chirurgie, niekoľko administratívnych priestorov či Pavilón XVI na Rastislavovej ulici. "Kvôli pandémii sme si začali upratovať aj priestory veľkokapacitného odberového miesta či nové vakcinačné centrum. Pri údržbe priestorov potrebujeme byť rýchli a kvalitní, aby sme vedeli poskytovať bezpečnú zdravotnú starostlivosť a zabezpečiť hygienické štandardy," uviedol Grešš. UNLP zamestnáva v súčasnosti 20 upratovačiek, vedenie predpokladá, že do leta v súvislosti s upratovaním prijme ďalších 150 až 170 zamestnancov.



V ďalších rokovaniach so súčasným dodávateľom bude vedenie UNLP podľa Grešša hľadať spôsoby, ktoré budú výhodné pre všetky dotknuté strany vrátane zamestnancov. Podľa ekonomickej analýzy UNLP bude upratovanie vlastnými kapacitami oproti outsourcingu lacnejšie. Interná kalkulácia predpokladá úsporu približne 240.000 eur ročne. Ušetrené zdroje budú použité na ďalšie zvyšovanie kvality hygieny UNLP.



Pre vlastné upratovanie sa vedenie nemocnice podľa tlačovej správy rozhodlo aj preto, že k ďalšiemu znižovaniu nemocničných nákaz je potrebné sprísniť upratovací harmonogram. Ten sa má realizovať cez dobre riadené vlastné upratovacie kapacity. V prospech nového modelu hovoria podľa vedenia UNLP aj skúsenosti iných nemocníc. Mnohé súkromné zariadenia si upratujú samé, robí tak aj Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica, Univerzitná nemocnica Martin či Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb (VÚSCH) Košice.