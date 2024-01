Vyhlasujú 22. ročník ceny za kvalitu a spoločenskú zodpovednosť

Bratislava 22. januára (TASR) - Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo (ÚNMS) SR ako koordinátor štátnej politiky kvality vyhlasuje 22. ročník súťaže Národná cena Slovenskej republiky za kvalitu a spoločenskú zodpovednosť. Záväznú prihlášku je potrebné zaslať do 28. marca 2024. Informovala o tom Andrea Bartová, PR špecialistka úradu.



V SR má podľa nej súťaž dlhoročnú tradíciu a je jednou z hlavných aktivít Národného programu kvality Slovenskej republiky na roky 2022 - 2026. Poslaním súťaže je zapojenie čo najširšieho okruhu organizácií verejnej správy, ako aj podnikateľskej sféry do progresívnych metód manažérstva, prostredníctvom ktorých je možné dosiahnuť zvýšenie efektívnosti, výkonnosti všetkých činností organizácie a následne zvyšovanie kvality života občanov.



Upozornila, že súťaž ako jediná v SR ponúka organizáciám verejnej správy a podnikateľského sektora možnosť vyzdvihnúť svoje silné stránky, zhodnotiť sa podľa európsky uznávaných kritérií a potvrdiť svoju výnimočnosť.



Spresnila, že uchádzači po zaslaní záväznej prihlášky do súťaže sú zaradení do jednotlivých kategórií podľa počtu zamestnancov a zamerania ich činnosti. Súťaž je určená pre organizáciu s právnou subjektivitou, registrovanou v SR alebo organizáciu a jej organizačnú zložku, ktorá má v rámci organizácie právnu subjektivitu.



Doplnila, že súťaž má dve kategórie, a to kvalita a spoločenská zodpovednosť. V rámci kategórie kvalita je súťaž založená na princípoch výnimočnosti modelu CAF a na zásadách manažérstva kvality. Princípy aj zásady reflektujú výsledky organizácie (ako napríklad spokojnosť zákazníkov, zamestnancov, prínosy pre spoločnosť a kľúčové výsledky výkonnosti).



Dodala, že v rámci kategórie spoločenská zodpovednosť je súťaž metodicky založená na modeli spoločenskej zodpovednosti - modeli ZET, ktorý bol vytvorený vyhlasovateľom súťaže ako špecifický nástroj hodnotenia úrovne spoločenskej zodpovednosti v organizáciách súkromného a verejného sektora.