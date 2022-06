UNWTO: Celosvetový prílev turistov sa v 1. štvrťroku strojnásobil

Madrid 6. júna (TASR) - Počet zahraničných turistov vo svete sa v 1. štvrťroku 2022 strojnásobili v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka. Európa pritom zaznamenala najväčšie oživenie cestovného ruchu po zmiernení obmedzení v súvislosti s ochorením COVID-19. Uviedla to v pondelok Svetová organizácia OSN pre cestovný ruch (UNWTO) so sídlom v Madride. TASR o tom informuje na základe správy AFP.



Za prvé tri mesiace 2022 bol podľa UNWTO zaznamenaný na celom svete príchod až 117 miliónov turistov oproti 41 miliónom v rovnakom období minulého roka. To predstavuje nárast o 182 %.



Hoci bol počet turistov v sledovanom období stále o 61 % nižší ako v 1. štvrťroku 2019, čo bol posledný rok pred vypuknutím pandémie, tohoročné údaje signalizujú, že cestovný ruch pokračuje v zotavovaní "silným tempom", keďže "obmedzenia sa zmierňujú a dôvera sa vracia." UNWTO tiež uviedla, že v rámci 1. štvrťroku bol najväčší nárast turistov zaznamenaný v marci, čo ukazuje, že oživenie odvetvia naberá na rýchlosti.



Nárast bol obzvlášť výrazný v Európe, ktorá v 1. kvartáli privítala o 280 % viac turistov ako v roku 2021.



Silný rast bol zaznamenaný aj v Amerike, kde sa počet zahraničných návštevníkov zvýšil o 117 % a na Blízkom východe o 132 %.



"Očakáva sa, že postupné oživenie bude pokračovať počas celého roku 2022, keďže viac destinácií uvoľňuje alebo ruší cestovné obmedzenia a uvoľňuje sa zadržiavaný dopyt," uviedla agentúra OSN a poukázala na "výrazný nárast rezervovaných leteniek."



Dňa 2. júna nemalo už 45 destinácií (z toho dve tretiny boli v Európe) zavedené obmedzenia súvisiace s ochorením COVID-19. V Ázii začalo čoraz viac destinácií tieto obmedzenia uvoľňovať.



UNWTO je však obozretná, pokiaľ ide o výhľad na najbližšie mesiace vzhľadom na riziká spojené s "náročným ekonomickým prostredím a ruskou inváziou na Ukrajinu."



"Zdá sa, že ruská ofenzíva na Ukrajinu mala zatiaľ obmedzený priamy vplyv na celkové výsledky," uvádza sa v správe. Organizácia ale pripomína, že vojna na Ukrajine má "veľké globálne ekonomické dôsledky." Neustále rastúce náklady na palivo a energie majú za následok vyššie náklady na dopravu a ubytovanie pre turistický sektor, čo by mohlo negatívne ovplyvniť oživenie tohto odvetvia, dodala UNWTO.