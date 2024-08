Upgates: Súhrnný predaj e-shopov v 1. polroku vzrástol o viac ako 8 %

Bratislava 18. augusta (TASR) - Súhrnný predaj internetových obchodov na Slovensku v prvom polroku tohto roka vzrástol medziročne o 8,3 %. Je to vďaka rastu celkového počtu objednávok o tri percentá a zvýšeniu priemernej sumy objednávky o viac ako šesť percent. Informovala o tom platforma Upgates, ktorá ponúka prenájom internetových obchodov.



"Na číslach za prvý polrok tohto roka je zaujímavý pokles priemerného počtu objednávok na jeden e-shop. Kým v prvom polroku minulého roka pripadalo podľa našich údajov na jeden e-shop v priemere 1020 objednávok, v tomto roku to už bolo len 854 objednávok. Pri náraste celkového počtu objednávok táto skutočnosť naznačuje, že na trhu naďalej vznikajú nové e-shopy, ktoré celkový priemer objednávok na jeden e-shop znižujú," priblížil marketingový špecialista spoločnosti Michal Benatzky.



Priemerná výška objednávky sa v prvom polroku zvýšila z minuloročných 24,20 eura na súčasných 25,70 eura. Zmeny podľa dát spoločnosti nastali aj v nakupovanom sortimente, pričom najväčší medziročný prepad zaznamenala kategória oblečenie a doplnky, ktorá v minulom roku dominovala. V prvom polroku tohto roka zaznamenali rast hračky a detský tovar, vybavenie do domácností a dekorácie. Tieto kategórie dominovali aktuálnym údajom o internetových predajoch.



Podobné dáta zverejnil koncom júla aj internetový nákupný poradca Heureka, ktorý upozornil na výrazné medzimesačné zvýšenie záujmu zákazníkov o mobilné a bežné klimatizácie, ochladzovače vzduchu a stropné a domáce ventilátory.