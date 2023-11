Spoločnosť Upgates: Tržby e-shopov klesajú

Bratislava 14. novembra (TASR) - Slovenské e-commerce zaznamenalo v treťom kvartáli medziročný prepad o deväť percent. S krízou a rastúcou infláciou je spojený aj nový trend znižovania nákladov na prevádzku. Informovala o tom v utorok spoločnosť Upgates, ktorá vyvíja riešenia pre elektronické obchody.



Dáta spoločnosti ukázali, že viac než dve tretiny obchodníkov využívajú možnosť prenájmu e-shopu na konkrétnej platforme. "Oplatí sa skontrolovať, či e-shopovej platforme podnikateľ neplatí viac, než je nutné. Obľúbenou praktikou sú predovšetkým príplatky za funkcie, ktoré by sa dali považovať za základnú výbavu plnohodnotného e-shopu," upozornil Michal Benatzky zo spoločnosti.



Štandardnými funkciami môžu byť podľa Benatzkeho funkcie ako hodnotenie produktu, porovnanie produktov, prepojenie na sociálne siete, platobné brány a podobne. Zmena e-shopového riešenia podľa spoločnosti môže znamenať úsporu rádovo v stovkách eur mesačne a majiteľ internetového obchodu dokáže znížiť prevádzkové výdavky na desiatky eur.



Súčasťou moderného prenajímateľného e-shopu sú aj ďalšie rozširujúce nástroje, či už marketingové, analytické alebo účtovné. Spoločnosť upozornila, že ich prínos by mal prevažovať nad nákladmi. "Podnikatelia by si mali porovnať aj sumy, ktoré dnes platia platobnej bráne a dopravcom. Je dosť možné, že od inej spoločnosti získajú výhodnejšiu ponuku," dodal Benatzky.



Mnoho online nakupujúcich v súčasnosti očakáva, že od predajcu dostane niečo navyše, ako napríklad zľavu na prvý nákup, zvýhodnený set produktov či darček. Benatzky dodal, že je preto teraz čas uvažovať aj o taktike zaujímavých ponúk. "Je lepšie začať v menšom meradle, ktoré umožní zmerať úspešnosť a rentabilitu rôznych kampaní. Nástroje na automatizáciu e-mailov môžu vygenerovať až 20 % obratu, pretože veľmi efektívne prinútia k opakovanému nákupu," uviedol.



S vhodným nástrojom podľa spoločnosti možno konkrétnemu zákazníkovi zaslať v správnej chvíli produkty, pri ktorých je najväčšia šanca na opätovný nákup. "Predstavte si situáciu, keď si zákazník kúpi kávovar, pri ktorom sa odporúča po polroku vymeniť filter. Po piatich mesiacoch dostane zákazník e-mail s ponukou filtrov presne pre svoj kávovar," uzavrel Benatzky s tým, že aktivity podporujúce opätovný nákup existujúceho zákazníka môžu byť desaťkrát lacnejšie v porovnaní s nákladmi na získanie nového.