Uplatňovanie dohody EÚ - Mercosur Paríž zaskočilo, Berlín to víta
Rokovania o obchodnej dohode medzi EÚ a Mercosurom trvali viac ako dve desaťročia.
Autor TASR
Paríž/Berlín 27. februára (TASR) - Francúzsky prezident Emmanuel Macron v piatok vyhlásil, že rozhodnutie Európskej komisie (EK) predbežne uplatňovať obchodnú dohodu medzi Európskou úniou (EÚ) a juhoamerickým blokom Mercosur je pre Francúzsko „zlým prekvapením“. Nemecký minister zahraničných vecí Johann Wadephul to naopak privítal. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.
„Pre Francúzsko je to prekvapenie a zlé,“ povedal Macron. „Európska komisia prijala jednostranné rozhodnutie predbežne uplatňovať dohodu s Mercosurom, hoci Európsky parlament o tom nehlasoval," dodal.
Nemecký minister zahraničných vecí však krok EK privítal. “Vďaka tomu môžu spoločnosti a ľudia z oboch kontinentov konečne profitovať z väčšej prosperity a rastu,“ uviedol Wadephul v príspevku na sieti X. „Nemecko bude neúnavne pracovať na tom, aby pomohlo využiť úplný potenciál tejto historickej dohody," poznamenal.
Nemecký automobilový sektor rozhodnutie Komisie tiež privítal. Šéfka nemeckého Združenia automobilového priemyslu (VDA) Hildegard Müllerová ho označila za „dobrú správu pre európsku ekonomiku a nemecký automobilový priemysel“. „V časoch rastúceho protekcionizmu na celom svete vysiela Európska komisia správny signál pre globálny a spravodlivý obchod,“ uviedla vo vyhlásení Müllerová. „Potenciál dohody medzi EÚ a Mercosurom je obrovský, a preto je o to dôležitejšie, že sa konečne realizuje," dodala.
Rokovania o obchodnej dohode medzi EÚ a Mercosurom trvali viac ako dve desaťročia. Dohoda pokrýva trh s viac ako 700 miliónmi obyvateľov, ktorý predstavuje približne štvrtinu globálneho hrubého domáceho produktu a vytvára jednu z najväčších zón voľného obchodu na svete.
Šéfka EK Ursula von der Leyenová oznámila, že po tom, ako dohodu vo štvrtok (26. 2.) ratifikovali Uruguaj a Argentína, je EK pripravená pristúpiť k jej predbežnému uplatňovaniu. Dodala, že Brazília a Paraguaj by mali ratifikáciu dokončiť čoskoro.
Viaceré členské štáty EÚ, najmä Francúzsko, sa však obávajú prílevu lacnejších juhoamerických poľnohospodárskych produktov. V súvislosti s tým sa konali aj protesty poľnohospodárov. EÚ reagovala prijatím série ochranných opatrení pre svojich producentov. Európsky parlament však v januári tesnou väčšinou rozhodol, že dohodu musí pred jeho konečným hlasovaním ešte preskúmať Súdny dvor EÚ, čo odďaľuje jej úplnú implementáciu.
