Uplynulý rok bol pre investorov úspešný a výnosovo nadpriemerný

Ilustračné foto Foto: TASR/František Iván

Bratislava 11. januára (TASR) - Uplynulý rok bol pre investorov nesmierne úspešný a výnosovo nadpriemerný. Podľa spoločnosti Across Private Investments globálne akciové trhy zaknihovali zisk takmer 20 %. Globálne dlhopisové trhy boli deformované uvoľnenou politikou centrálnych bánk a skončili so stratou - 1 %."Tretiu nohu" dotvárali alternatívne investície, ktoré sekundovali akciám so ziskom takmer 15 %. Aj po odpočítaní inflácie, ktorá na Slovensku predstavovala päť percent, si investori nielen ochránili kapitál, ale ho aj rozšírili.Hlavnou udalosťou, ktorá by mala podľa spoločnosti ovplyvniť trh v roku 2022, bude normalizácia menovej politiky. Znamená to, že centrálne banky po dvoch rokoch od vypuknutia pandémie nového koronavírusu končia so stimulačnými balíčkami a znižujú objemy nakupovaných štátnych dlhopisov. Znižuje sa tlačenie peňazí. Centrálne banky vyhlásili "otvorený boj" s rastúcou infláciou, ktorú budú brzdiť spomínaným vypnutím nákupov štátnych dlhopisov a v USA sa dokonca dočkajú rastu úrokových sadzieb.Inflácia by mala poklesnúť v druhej polovici roka. Inflácia atakovala maximá za niekoľko desiatok rokov, a to v Európe aj v USA. Značná časť bola hnaná narušenými dodávateľskými reťazcami, ktoré sa neobnovili počas roka a viac či menej zužovali podnikateľské subjekty. To sa premietalo do cien vstupných komodít alebo výrobných surovín a rástli náklady. Firmy ich následne premietali do cien finálnych tovarov a služieb, čo sa prejavilo na už spomínanej inflácii.Podľa údajov spoločnosti je ale pravdepodobné, že hlavnú časť rastu cien komodít a vstupných nákladov už majú ľudia za sebou. Chystané opatrenia centrálnych bánk budú rovnako brzdiť dopytovú stranu ekonomiky, čo by sa malo prejaviť spomalením ekonomiky. Na druhej strane sa inflácia začne dostávať viac k dvojpercentnému cieľu centrálnej banky.Zároveň by sa mal vytratiť bázický efekt. Pri zisťovaní inflácie sa porovnáva január roka 2022 s januárom minulého roka. Ak sa však budú porovnávať ceny v druhej polovici roka 2022 s minulým rokom, kedy už boli vysoké, ich medziročná zmena nebude taká dramatická. To však za predpokladu, že by komodity ďalej rapídne nerástli. Tento bázický efekt sám o sebe pomôže zraziť infláciu k dvom percentám, a to bez toho, že by mal na tom ktosi svoj podiel.Taktiež bude pokračovať zelená transformácia v podobe ESG investícií, ktoré zažívajú rastúci trend.