Upozornenia na zle uplatnený bonus môžu priniesť štátu 1,7 mil. eur

Bratislava 16. mája (TASR) - Rozoslanie upozornení o nesprávne uplatnenom daňovom bonuse na dieťa môže štátu každoročne priniesť 1,7 milióna eur. Viac ako pätina z toho závisí od istejšej formulácie upozornení. Poukázali na to v aktuálnom komentári analytici Inštitútu finančnej politiky (IFP) Ministerstva financií (MF) SR s tým, že takéto upozornenia sú nástrojom, ktorý môže byť užitočný aj v iných oblastiach.



Na každé dieťa môže byť daňový bonus za dané obdobie uplatnený iba raz, IFP však upozornil, že opakovane dochádza k prípadom, keď si ho daňovníci uplatňujú dvojnásobne. Inštitút v spolupráci s finančnou správou uskutočnil v tejto súvislosti dva experimenty. V prvom oslovil časť dotknutých daňovníkov so žiadosťou o vrátenie sumy, na ktorú nemali nárok a porovnal ich s tými, ktorých neupozornil. V druhej časti následne vyskúšal rôzne formulácie listov.



„Zaslanie upozornenia zvýšilo mieru vrátenia o viac ako 35 percentuálnych bodov (p. b.) a jeho istejšie formulovanie o ďalších vyše 10 p. b. Pri takmer 6000 prípadoch ročne je teda možné takýmto znením listov získať späť až 1,7 milióna eur,“ vyčíslili analytici.



Daňový bonus umožňuje rodičom znížiť si daň z príjmu o určitú sumu za každé vyživované dieťa, ktoré s nimi žije v spoločnej domácnosti. Jeho výška sa v priebehu uplynulých rokov viackrát menila. V roku 2022, ktorého sa týkal výskum IFP, si daňový bonus na dieťa uplatnilo 608.000 ľudí v celkovej výške 544 miliónov eur.



Jednou z podmienok poberania je to, že na každé dieťa je možné uplatniť si daňový bonus len raz za dané obdobie. K porušovaniu tohto pravidla dochádza najčastejšie dvoma spôsobmi. V prvom prípade si uplatnia bonus na rovnaké dieťa v rovnakom čase dvaja rôzni opatrovníci. V skúmanom roku 2022 došlo k viac ako 5000 takýmto prípadom. Ďalšou možnosťou je uplatnenie daňového bonusu na rovnaké dieťa jedným daňovníkom dvoma rôznymi spôsobmi. Môže si ho priebežne uplatňovať u zamestnávateľa a potom opätovne cez ročné daňové priznanie, ak v ňom neuvedie bonus vyplatený zamestnávateľom. Za rok 2022 si ho takto duplicitne uplatnilo viac ako 900 daňovníkov. Na týchto ľudí sa zamerali analytici IFP vo svojom výskume, na základe ktorého pripravili aj viaceré odporúčania.



„Vzhľadom na jeho najvyššiu účinnosť odporúčame v budúcnosti využívať list obsahujúci istejšie vyjadrenia, ktorý jednoznačne pomenováva situáciu bez podmieňovacích formulácií. Toto je obzvlášť relevantné v súčasnosti, keď je výška daňového bonusu na maloleté dieťa vyššia ako v rokoch 2018 až 2022. Neoprávnené poberanie daňového bonusu tak môže viesť k väčším stratám na dani z príjmu v porovnaní s predošlými rokmi,“ zhodnotili.



Zároveň pripomenuli, že zákon o dani z príjmov obsahuje aj ďalšie úľavy, ako je napríklad nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka, manžela či manželku. Upozornenia na podmienky uplatnenia týchto výhod, prípadne identifikácia neoprávnene uplatňujúcich daňovníkov, by tak mohli znížiť mieru ich nezákonného čerpania.



„Istejšia formulácia listu je navyše pomerne univerzálnym nástrojom, ktorý môže byť použitý aj pri čerpaní iných výhod, než je daňový bonus na vyživované dieťa. Takáto intervencia môže mať efekt aj v ďalších výzvach od štátnych inštitúcií a môže tak viesť k účinnejšej a jasnejšej komunikácii s verejnosťou,“ doplnili analytici IFP.