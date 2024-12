Upozornili na riziká novely o neziskových organizáciách

Bratislava 2. decembra (TASR) - Sociálni partneri upozorňujú na riziká pripravovaného zákona o neziskových organizáciách z dielne koaličnej SNS. Zavádzanie nových povinností nad rámec už platného zákona, ktorých dodržiavanie je vynucované pod hrozbou sankcií a pokút, považujú za neprijateľné. Zákonodarcov preto vyzývajú, aby návrh urýchlene stiahli a nepodporili ho, o čom informovali v pondelok.



Návrh sa týka neziskových organizácií, nadácií, neinvestičných fondov, občianskych združení a organizácií s medzinárodným presahom. Tie by mali zverejňovať všetky získané dary či pôžičky nad 5000 eur spolu s detailnými informáciami. "Ani tento návrh nebol so sociálnymi partnermi nijakým spôsobom diskutovaný, riadne pripomienkové konanie politickí predstavitelia aj v tomto prípade obišli cez predloženie poslaneckého návrhu," podotkli.



Členovia Hospodárskej a sociálnej rady (HSR) SR upozornili, že táto novela zákona prinesie extrémne množstvo byrokracie, a to bez akéhokoľvek reálneho prínosu. Za neakceptovateľné považujú aj zavedenie pojmu lobing. Dôvodom je, že organizácie v treťom sektore nijakým spôsobom nerozlišuje a neprihliada na náplň ich činnosti.



"Vezmime si len tripartitné organizácie, ale aj organizácie združujúce samosprávy či zástupcov odborových združení, ktorých priamou náplňou činnosti je aktívna participácia na tvorbe legislatívy. Predkladatelia pritom v návrhu nijakým spôsobom nerozlišujú situácie, v ktorých štát aktívne žiada spätnú väzbu od sociálnych partnerov, respektíve tretieho sektora," objasnili sociálni partneri.



Zároveň zdôraznili, že prijatie zákona spôsobí zásadný pokles prijímanej legislatívy a jednotlivých verejných politík. "Sme tu na to, aby sme tlmočili podnety z praxe, ktoré umožňujú vláde prijímať zákony reflektujúce reálne potreby. Takéto prepojenie je základom fungujúcej ekonomiky a efektívnej verejnej správy. Ak sa tento proces skomplikuje, oslabí sa kvalita rozhodnutí aj schopnosť Slovenska napredovať," dodali s tým, že vyzývajú poslancov Národnej rady (NR) SR, aby návrh zákona z rokovania urýchlene stiahli a nepodporili ho.



Na návrh konkrétne upozornili Republiková únia zamestnávateľov (RÚZ), Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení (AZZZ) SR, Asociácia priemyselných zväzov a dopravy (APZD), Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS), Konfederácia odborových zväzov (KOZ) SR a Spoločné odbory Slovenska (SOS).