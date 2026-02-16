< sekcia Ekonomika
Upozorňujú na podvodné SMS a falošné výzvy na úhradu DPH či kolkov
Neznáme osoby sa v nich vydávajú za finančnú správu, „Slovenský daňový úrad“ či medzinárodné organizácie.
Autor TASR
Bratislava 16. februára (TASR) - Finančná správa (FS) upozorňuje na sofistikované podvodné aktivity, ktoré sa v týchto dňoch šíria prostredníctvom SMS správ, e-mailov a falošných dokumentov. Neznáme osoby sa v nich vydávajú za finančnú správu, „Slovenský daňový úrad“ či medzinárodné organizácie a vyzývajú na úhradu údajného nedoplatku na dani z pridanej hodnoty (DPH) alebo inej daňovej povinnosti. Informoval o tom v pondelok hovorca FS Daniel Kováč.
Podvodníci zasielajú falošné žiadosti o úhradu daňového dlhu alebo potvrdenia o prevodoch finančných prostriedkov, neraz aj s hlavičkami zahraničných inštitúcií, ako napríklad INTERPOL alebo AFRIPOL. Uvádzajú tiež konkrétne identifikačné údaje subjektu, ako názov firmy, IČO, meno zodpovednej osoby, telefónne číslo, aby pôsobili dôveryhodne. V niektorých prípadoch žiadajú úhradu poplatkov za „reaktiváciu prevodu“, kolky či údajnú daňovú povinnosť v krátkej lehote, napríklad do 24 hodín, pričom sa vyhrážajú zablokovaním bankového účtu alebo platobnej karty.
„Apelujeme na občanov aj podnikateľov, aby boli obozretní a každú výzvu na úhradu si vždy overili prostredníctvom oficiálnych komunikačných kanálov. Finančná správa nikdy nežiada úhradu daní cez SMS, ani sa nevyhráža zablokovaním účtu,“ zdôraznil Kováč.
Medzi hlavné znaky prebiehajúceho podvodu podľa neho patrí časový nátlak a vyhrážky, neoficiálna komunikácia prostredníctvom verejných bezplatných e-mailových schránok, používanie falošnej terminológie a fiktívnych názvov, či zneužitie firemných údajov.
„Oficiálna komunikácia s daňovými subjektmi prebieha výlučne prostredníctvom portálu finančnej správy, osobnej internetovej zóny (OIZ), eSlužieb alebo cez Ústredný portál verejnej správy (Slovensko.sk). Ak daňový subjekt eviduje nedoplatok, je o tejto skutočnosti informovaný zákonným spôsobom prostredníctvom oficiálnych kanálov,“ vysvetlil hovorca FS.
Ak človek dostane podozrivú správu, nemal by na ňu podľa Kováča reagovať a v žiadnom prípade by nemal posielať finančné prostriedky na uvedené účty. Rovnako nie je vhodné klikať na odkazy a poskytovať svoje osobné a bankové údaje. „Overte si pravosť informácie prihlásením do svojej osobnej oficiálnej schránky na portáli finančnej správy alebo Slovensko.sk. V prípade podozrenia na podvod kontaktujte políciu alebo call centrum finančnej správy,“ doplnil hovorca.
Podvodníci zasielajú falošné žiadosti o úhradu daňového dlhu alebo potvrdenia o prevodoch finančných prostriedkov, neraz aj s hlavičkami zahraničných inštitúcií, ako napríklad INTERPOL alebo AFRIPOL. Uvádzajú tiež konkrétne identifikačné údaje subjektu, ako názov firmy, IČO, meno zodpovednej osoby, telefónne číslo, aby pôsobili dôveryhodne. V niektorých prípadoch žiadajú úhradu poplatkov za „reaktiváciu prevodu“, kolky či údajnú daňovú povinnosť v krátkej lehote, napríklad do 24 hodín, pričom sa vyhrážajú zablokovaním bankového účtu alebo platobnej karty.
„Apelujeme na občanov aj podnikateľov, aby boli obozretní a každú výzvu na úhradu si vždy overili prostredníctvom oficiálnych komunikačných kanálov. Finančná správa nikdy nežiada úhradu daní cez SMS, ani sa nevyhráža zablokovaním účtu,“ zdôraznil Kováč.
Medzi hlavné znaky prebiehajúceho podvodu podľa neho patrí časový nátlak a vyhrážky, neoficiálna komunikácia prostredníctvom verejných bezplatných e-mailových schránok, používanie falošnej terminológie a fiktívnych názvov, či zneužitie firemných údajov.
„Oficiálna komunikácia s daňovými subjektmi prebieha výlučne prostredníctvom portálu finančnej správy, osobnej internetovej zóny (OIZ), eSlužieb alebo cez Ústredný portál verejnej správy (Slovensko.sk). Ak daňový subjekt eviduje nedoplatok, je o tejto skutočnosti informovaný zákonným spôsobom prostredníctvom oficiálnych kanálov,“ vysvetlil hovorca FS.
Ak človek dostane podozrivú správu, nemal by na ňu podľa Kováča reagovať a v žiadnom prípade by nemal posielať finančné prostriedky na uvedené účty. Rovnako nie je vhodné klikať na odkazy a poskytovať svoje osobné a bankové údaje. „Overte si pravosť informácie prihlásením do svojej osobnej oficiálnej schránky na portáli finančnej správy alebo Slovensko.sk. V prípade podozrenia na podvod kontaktujte políciu alebo call centrum finančnej správy,“ doplnil hovorca.