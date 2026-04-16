ÚPPV: Míľniky a ciele z plánu obnovy má SR splniť do 31. augusta
Schvaľovanie šiestej a siedmej žiadosti Slovenska o platbu v celkovej hodnote približne 1,4 miliardy eur má komitologický výbor na programe v piatok (17. 4.).
Autor TASR
Bratislava 16. apríla (TASR) - Európska komisia (EK) počas stretnutí v Bratislave 15. a 16. apríla zdôraznila, že všetky míľniky a ciele z plánu obnovy je potrebné splniť najneskôr do 31. augusta. Vo štvrtok o tom informoval Úrad podpredsedu vlády SR pre Plán obnovy a znalostnú ekonomiku (ÚPPV).
„Pred Slovenskom stoja v najbližších týždňoch dva rozhodujúce momenty. Ešte tento mesiac plánujeme oficiálne predložiť ôsmu žiadosť o platbu, ktorá obsahuje 28 míľnikov a cieľov, a koncom júla by mala nasledovať aj záverečná, deviata žiadosť. Obe spolu predstavujú takmer 1,2 miliardy eur,“ priblížil minister školstva Tomáš Drucker (Hlas-SD), ktorý je poverený riadením ÚPPV.
O záverečnej fáze implementácie Plánu obnovy a odolnosti Drucker rokoval so zástupcami EK na čele s riaditeľkou pracovnej skupiny pre reformy a investície (SG REFORM) Céline Gauer. Rokovania sa podľa ÚPPV zamerali na kľúčové opatrenia a oblasti, ktoré si v nasledujúcich týždňoch vyžiadajú maximálne nasadenie, aby Slovensko dokázalo naplno využiť príležitosť, ktorú plán obnovy predstavuje.
Minister zdôraznil, že ide o investície, ktoré menia Slovensko k lepšiemu - od vzdelávania až po zdravotníctvo. „Preto robíme všetko pre to, aby sme splnili všetky zostávajúce podmienky a zabezpečili pre Slovensko celý objem dostupných financií,“ povedal.
