Úprava nároku na príspevky na asistenciu a opatrovanie sa nezmení
Prax podľa opozičných poslancov ukázala nejednotné konanie úradov práce, sociálnych vecí a rodiny.
Autor TASR
Bratislava 7. mája (TASR) - Národná rada (NR) SR vo štvrtok neposunula do druhého čítania návrh novely zákona o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia, ktorý predložili poslanci opozičnej SaS Martina Bajo Holečková a Marián Viskupič. Ich cieľom bolo, aby nárok na peňažný príspevok na osobnú asistenciu a na opatrovanie vznikol ku dňu začatia konania o integrovanom posudku.
Pripomenuli, že do konca decembra 2025 platila právna úprava, ktorá umožňovala vyplatenie spomenutých príspevkov spätne, teda ku dňu, ako bola podaná žiadosť. „V súčasnosti, pokiaľ klient nepodá žiadosť o peňažný príspevok spolu so žiadosťou o integrovaný posudok, nebude mu vyplatený príspevok za obdobie, v ktorom čaká na vydanie integrovaného posudku,“ upozornili predkladatelia. Takýmto nastavením sa podľa nich dostávajú rodiny do situácie, kedy sú reálne bez príjmu.
Prax podľa opozičných poslancov ukázala nejednotné konanie úradov práce, sociálnych vecí a rodiny. Niektoré úrady proaktívne upozorňujú žiadateľov, aby si podali zároveň žiadosť o peňažný príspevok so žiadosťou o integrovaný posudok. Iné naopak odmietajú prijať žiadosť o peňažný príspevok do vydania integrovaného posudku.
„Odkázaní ľudia nemajú byť rukojemníkmi nejednotného postupu úradov či úradníkov. Zároveň platí, že štát nemôže nechať ľudí, ktorí sa rozhodnú postarať o svojich najbližších, niekoľko mesiacov bez finančného príspevku, na ktorý majú nárok, len z toho dôvodu, že zákonodarca sa v legislatívnej úprave vyhol zavedeniu jednotného, predvídateľného a jasného postupu,“ zdôvodnili svoj návrh predkladatelia.
