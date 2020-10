Upravený zisk Nokie v 3. kvartáli stagnoval, tržby klesli

Helsinki 29. októbra (TASR) - Fínsky výrobca telekomunikačných zariadení Nokia vo štvrtok oznámil výsledky za 3. kvartál, prvé pod vedením nového generálneho riaditeľa Pekka Lundmarka. A hoci sa jej upravený zisk v uplynulom štvrťroku zhodoval s odhadmi analytikov, zhoršila prognózu zisku za celý rok.



Nokia zároveň oznámila novú stratégiu, v rámci ktorej vytvorí štyri obchodné skupiny - mobilné siete, IP a pevné siete, cloudové a sieťové služby a technológie - s platnosťou od 1. januára 2021.



Nokia vo štvrtok informovala, že jej zisk za tri mesiace do konca septembra 2020 vzrástol na 203 miliónov eur alebo 4 centy na akciu z 87 miliónov eur alebo 1 cent na akciu v predchádzajúcom roku.



Upravený zisk, očistený od jednorazových položiek, pritom zostal na vlaňajšej úrovni 5 centov na akciu. Analytici takýto výsledok očakávali.



Tržby spoločnosti v uplynulom štvrťroku klesli o 7 % na 5,29 miliardy eur z 5,69 miliardy eur, a to najmä pre nižšie príjmy zo služieb v rámci Mobile Access.



Pokiaľ ide o odhad výsledkov za rok 2020, Nokia najnovšie predpovedá, že jej upravený zisk na akciu sa bude pohybovať okolo úrovne 23 centov plus alebo mínus 3 centy. V predchádzajúcej prognóze počítala so ziskom 25 centov plus alebo mínus 5 centov.