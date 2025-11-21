< sekcia Ekonomika
Upravený zisk odevného reťazca Gap klesol, prekonal však odhady
Autor TASR
San Francisco 21. novembra (TASR) - Americký odevný reťazec Gap oznámil za 3. štvrťrok súčasného obchodného roka pokles upraveného zisku, prekonal však očakávania trhov. Lepšie než očakávané výsledky zaznamenala spoločnosť aj v prípade porovnateľných tržieb. Informovali o tom portál RTTNews a portál írskej televíznej stanice RTÉ.
Zisk reťazca upravený o mimoriadne položky za 3. kvartál obchodného roka 2025/2026, ktorý sa skončil v októbri, dosiahol 0,62 USD. V medziročnom porovnaní síce zisk klesol, keď v 3. kvartáli 2024/2025 predstavoval 0,72 USD/akcia, prekonal však očakávania trhov. Tie počítali s poklesom na 0,59 USD/akcia.
Pod výraznejší než predpokladaný rast porovnateľných tržieb sa podpísali tri značky firmy, pričom najvýraznejší rast vykázali tržby v prípade rovnomennej značky Gap, ktoré sa zvýšili o 7 %. Porovnateľné tržby v prípade značky Old Navy vzrástli o 6 % a v prípade Banana Republic o 4 %.
Ich rast tak kompenzoval výrazný pokles porovnateľných tržieb pri značke Athleta, ktorý dosiahol 11 %. V prípade tejto značky klesli porovnateľné tržby už štvrtý kvartál po sebe.
Celkové tržby spoločnosti dosiahli v 3. kvartáli súčasného obchodného roka 3,94 miliardy USD (3,42 miliardy eur). Medziročne to predstavuje zvýšenie o 3 %. Aj z tohto pohľadu spoločnosť Gap prekonala odhady trhov, ktoré počítali s celkovými tržbami na úrovni 3,91 miliardy USD.
(1 EUR = 1,1514 USD)
