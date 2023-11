Upravený zisk potravinárskeho gigantu Kraft Heinz prekonal očakávania

Chicago 1. novembra (TASR) - Americký potravinársky koncern Kraft Heinz zaznamenal v 3. štvrťroku pokles čistého zisku takmer o 40 %, v prípade upraveného zisku však prekonal očakávania trhov. Firma následne zlepšila odhad vývoja upraveného zisku na celý rok. Informovali o tom agentúra Reuters a portál RTTNews.



Čistý zisk spoločnosti známej najmä výrobou kečupov dosiahol v 3. štvrťroku 262 miliónov USD (246,73 milióna eur), čo na akciu predstavuje 21 centov. Na porovnanie, v rovnakom období predchádzajúceho roka predstavoval zisk 432 miliónov USD (0,35 USD/akcia).



Bez započítania mimoriadnych položiek dosiahol upravený zisk 72 centov na akciu. Firma tak prekonala očakávania trhov, ktoré počítali s upraveným ziskom na úrovni 62 centov/akcia.



Tržby spoločnosti predstavovali 6,57 miliardy USD. Oproti 3. kvartálu minulého roka sa tak zvýšili o necelé percento.



V reakcii na výsledky spoločnosť zlepšila odhad upraveného zisku na celý rok. Pôvodne očakávala, že upravený zisk na akciu dosiahne od 2,83 USD do 2,91 USD, teraz počíta so ziskom v rozmedzí od 2,91 USD do 2,99 USD/akcia.



(1 EUR = 1,0619 USD)