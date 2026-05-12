Upravia trasu nočného rýchlika Zemplín
Od 18. mája dôjde aj k zmene číslovania vybraných expresov Tatran a ich miestenkových vozňov.
Autor TASR
Bratislava 12. mája (TASR) - Nočný vlak R 681 Zemplín bude mať od noci z 18. na 19. mája v úseku Liptovský Mikuláš - Kysak skoršie príchody a odchody. Od 18. mája dôjde aj k zmene číslovania vybraných expresov Tatran a ich miestenkových vozňov. Informoval o tom hovorca Železničnej spoločnosti Slovensko (ZSSK) Ján Baček.
„Vďaka úprave trasy vlaku R 681 Zemplín vznikne v železničnej stanici Kysak nový denný prípoj na vlak Os 8501 v smere Prešov - Čierna nad Tisou,“ vyzdvihol hovorca. Osobný vlak zo stanice Kysak do Čiernej nad Tisou bude odchádzať o 4.43 h, prestupný čas bude sedem minút.
Všetky odchody a príchody v úseku Liptovský Mikuláš - Kysak sa od 19. mája posunú o 12 až 14 minút. Vlak R 681 Zemplín bude po novom prichádzať na stanicu Poprad Tatry o 3.25 h a odchádzať o 3.30 h. V Spišskej Novej Vsi bude príchod 3.50 h a odchod 3.52 h, v Margecanoch príchod 4.18 h a odchod o 4.20 h. Do Kysaku vlak príde o 4.36 h a odíde 4.39 h. V ostatných úsekoch ostávajú časy príchodov a odchodov rovnaké.
Od 18. mája sa zároveň zosúladí číslovanie expresných vlakov. Trasy, radenie a služby v týchto vlakoch ostávajú bez zmeny. Zmena sa dotkne aj číslovania miestenkových vozňov. Kým doteraz boli miestenkové vozne v niektorých expresoch označené číslami 401, 402, 403 až 410, od 18. mája budú označené rovnako ako pri ostatných vlakoch Ex 5xx a Ex 6xx, teda číslami jeden až desať.
„ZSSK odporúča cestujúcim, aby si pred cestou skontrolovali aktuálne spojenie vo vyhľadávači na webe ZSSK alebo v mobilnej aplikácii IDeme vlakom,“ uviedol Baček.
