< sekcia Ekonomika
Úpravňu vody na Podpoľaní čaká modernizácia za asi 40 miliónov eur
Generálny riaditeľ štátneho podniku Vodohospodárska výstavba Peter Molda v piatok doplnil, že táto investícia má priamy súvis s pripravovaným projektom prečerpávacej vodnej elektrárne (PVE) Málinec.
Autor TASR
Bratislava 7. novembra (TASR) - Úpravňu vody v Hriňovej v Detvianskom okrese čaká modernizácia za približne 40 miliónov eur. Na tlačovej konferencii v Bratislave o tom v piatok informoval minister životného prostredia Tomáš Taraba (nominant SNS).
Peter Neuzer zo Stredoslovenskej vodárenskej spoločnosti dodal, že je najstaršia z veľkých úpravní vody vo vlastníctve vodárenskej spoločnosti. Postavili a uviedli ju do prevádzky v 60. rokoch minulého storočia. „Bude to významná investícia, do budúcnosti dokáže zásobovať takmer 170.000 obyvateľov,“ spomenul. Momentálne však podľa neho budú riešiť ľudí, ktorí sú na ňu priamo napojení, čo je približne 100.000 obyvateľov. Úpravňa vody v Hriňovej zásobuje časti okresov Zvolen, Detva Lučenec, Poltár a Veľký Krtíš.
Generálny riaditeľ štátneho podniku Vodohospodárska výstavba Peter Molda v piatok doplnil, že táto investícia má priamy súvis s pripravovaným projektom prečerpávacej vodnej elektrárne (PVE) Málinec. „V súčasnosti vodohospodárska výstavba zabezpečuje prípravu štúdie uskutočnenia,“ spomenul. Konštatoval, že ak bude výstavba elektrárne, musia najskôr zrekonštruovať vodárenskú infraštruktúru na Podpoľaní. „Nebavíme sa len o úpravni, ale aj o modernizácii nádrží Hriňová, Klenovec, ako aj privádzačov,“ reagoval. Podotkol, že Slovensko má vhodné podmienky na vytváranie prečerpávacích elektrární a štátny podnik urobí všetko tak, aby tento potenciál využil.
Výstavba plánovanej PVE Málinec sa v regióne Podpoľanie stretla s podporou samospráv, ale aj obavami a odporom. Ľudia spisovali za jej zastavenie petíciu, vyše 40-kilometrovým pochodom zas požadovali spravodlivé rozhodovanie o jej výstavbe. Podľa ministra životného prostredia Tomáša Tarabu má vodná elektráreň priniesť ekonomický rast i benefit pre celé hospodárstvo Slovenska.
Peter Neuzer zo Stredoslovenskej vodárenskej spoločnosti dodal, že je najstaršia z veľkých úpravní vody vo vlastníctve vodárenskej spoločnosti. Postavili a uviedli ju do prevádzky v 60. rokoch minulého storočia. „Bude to významná investícia, do budúcnosti dokáže zásobovať takmer 170.000 obyvateľov,“ spomenul. Momentálne však podľa neho budú riešiť ľudí, ktorí sú na ňu priamo napojení, čo je približne 100.000 obyvateľov. Úpravňa vody v Hriňovej zásobuje časti okresov Zvolen, Detva Lučenec, Poltár a Veľký Krtíš.
Generálny riaditeľ štátneho podniku Vodohospodárska výstavba Peter Molda v piatok doplnil, že táto investícia má priamy súvis s pripravovaným projektom prečerpávacej vodnej elektrárne (PVE) Málinec. „V súčasnosti vodohospodárska výstavba zabezpečuje prípravu štúdie uskutočnenia,“ spomenul. Konštatoval, že ak bude výstavba elektrárne, musia najskôr zrekonštruovať vodárenskú infraštruktúru na Podpoľaní. „Nebavíme sa len o úpravni, ale aj o modernizácii nádrží Hriňová, Klenovec, ako aj privádzačov,“ reagoval. Podotkol, že Slovensko má vhodné podmienky na vytváranie prečerpávacích elektrární a štátny podnik urobí všetko tak, aby tento potenciál využil.
Výstavba plánovanej PVE Málinec sa v regióne Podpoľanie stretla s podporou samospráv, ale aj obavami a odporom. Ľudia spisovali za jej zastavenie petíciu, vyše 40-kilometrovým pochodom zas požadovali spravodlivé rozhodovanie o jej výstavbe. Podľa ministra životného prostredia Tomáša Tarabu má vodná elektráreň priniesť ekonomický rast i benefit pre celé hospodárstvo Slovenska.