Úprava pokút za neuhradenie diaľničnej známky sa prerokuje zrýchlene

Bratislava 24. februára (TASR) - Úpravu lehoty pri pokutách za neuhradenie diaľničnej známky prerokuje plénum Národnej rady (NR) SR v skrátenom legislatívnom konaní. Poslanci tzv. zrýchlený režim k novele zákona o diaľničnej známke schválili v stredu na rokovaní.



Pokutu za neuhradenie diaľničnej známky by podľa návrhu zákona malo byť možné uložiť do dvoch rokov odo dňa, keď sa príslušný okresný úrad dozvedel o porušení povinnosti. Najneskôr však do troch rokov odo dňa porušenia povinnosti. Novela zákona má podľa Ministerstva dopravy a výstavby (MDV) SR opraviť chybu v tzv. "kilečku".



Rezort dopravy skrátené legislatívne konanie odôvodnil tým, že nepredĺženie lehoty na právoplatné udelenie pokuty za neúhradu diaľničnej známky môže spôsobiť značné hospodárske škody. Tie by súviseli s poklesom plnenia si povinnosti úhrady diaľničnej známky a s tým spojeným výpadkom príjmov správcu úhrady a evidencie diaľničnej známky, ktorým je Národná diaľničná spoločnosť.



Poslanec Boris Susko (Smer-SD) kritizoval v pléne skrátené legislatívne konanie k návrhu zákona. "V tomto prípade asi nejde o mimoriadnu okolnosť, keďže pandémiu tu už máme vyše roka a vláda vedela, že tu máme tento problém," podotkol s tým, že to mohlo ísť v štandardnom legislatívnom procese. Zároveň poukázal na to, že v návrhu nie je žiadna analýza či vyčíslenie hospodárskych škôd, ktoré hrozia. Minister dopravy Andrej Doležal (nominant Sme rodina) reagoval s tým, že v súčasnosti je stav, že vymôcť pokutu do 60 dní je prakticky nemožné. "Dochádza tam k hospodárskym škodám, treba to napraviť čím skôr," zdôraznil minister.