Úpravu poskytovania dotácií podpredsedu vlády posunula do 2. čítania

Bratislava 28. novembra (TASR) - Vládny návrh novely zákona o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Úradu podpredsedu vlády SR pre Plán obnovy a znalostnú ekonomiku posunuli poslanci Národnej rady (NR) SR vo štvrtok do druhého čítania. Upraviť by sa ním mali podmienky, rozsah aj spôsob poskytovania týchto dotácií. Okrem toho by sa mal určiť aj okruh osôb, ktoré môžu byť žiadateľom o ich poskytnutie.



"Účelom návrhu zákona je zapracovanie zmien, ktoré vyplynuli z delimitácie agendy, aplikačnej praxe, precizovanie vybraných ustanovení, ako aj zjednotenie úpravy pre ďalšie fungovanie samostatného Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre Plán obnovy a znalostnú ekonomiku," uviedol úrad v predkladacej správe.



Zapracovaním týchto zmien sa má dosiahnuť väčšia prehľadnosť právnej úpravy v jednotlivých oblastiach. Upraviť by sa mal aj okruh žiadateľov, postup pri predkladaní žiadosti a jej obsah, či spôsob poskytovania dotácií. Ďalej by sa mali určiť oblasti, na ktoré nemožno poskytnúť ani použiť dotáciu. Návrh upravuje výkon kontroly hospodárenia s poskytnutou dotáciou a dodržiavanie podmienok uvedených v zmluve o poskytnutí dotácie.



Novela by mala byť účinná od 1. marca 2025.