< sekcia Ekonomika
Upravujú vlaky pri Košiciach a na trati Banská Bystrica - Margecany
Od nedele 1. marca bude na linke Košice - Moldava nad Bodvou mesto upravený čas večerného osobného vlaku Os 6436.
Autor TASR
Bratislava 27. februára (TASR) - Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) v marci upraví vybrané regionálne vlaky na trase Košice - Moldava nad Bodvou mesto a v úseku Banská Bystrica - Červená Skala - Margecany. „Zmeny na východnom Slovensku súvisia so zlepšením nadväznosti spojov na regionálnu autobusovú dopravu a na Horehroní s pokračujúcimi výlukovými prácami na trati,“ informoval v piatok hovorca ZSSK Ján Baček.
Od nedele 1. marca bude na linke Košice - Moldava nad Bodvou mesto upravený čas večerného osobného vlaku Os 6436. Vlak po novom pôjde o 10 minút skôr v celej svojej trase. Odchod z Košíc bude mať o 22.26 a príchod do Moldavy nad Bodvou mesto o 23.05 h.
„Cieľom tejto úpravy je zlepšenie koordinácie verejnej dopravy a zabezpečenie nadväznosti na regionálnu autobusovú dopravu v termináli integrovanej osobnej prepravy (TIOP) Moldava nad Bodvou,“ uviedol Baček.
Od soboty 14. marca sa zmení vedenie vybraných spojení na trati Banská Bystrica - Margecany pre pokračujúce výlukové práce manažéra infraštruktúry Železníc Slovenskej republiky (ŽSR) s predpokladom ukončenia 9. mája.
V úseku Banská Bystrica - Červená Skala budú aj naďalej denne vedené vlaky, ktoré počas víkendov pôjdu v celej trase Margecany - Banská Bystrica. Ide o vlaky REX 1781 s odchodom z Banskej Bystrice o 6.13 h a príchodom do Margecian o 9.53 h a REX 1782, ktorý má z Margecian odchod o 10.07 h a do Banskej Bystrice príchod o 14.12 h. V úseku Červená Skala - Telgárt a späť budú cestujúci naďalej prepravovaní náhradnou autobusovou dopravou.
Zároveň pôjdu naďalej denne osobné vlaky 7415 s odchodom z Nálepkova o 11.06 h a príchodom do Margecian o 11.53 h aj 7416 odchádzajúci z Margecian o 12.07 h a prichádzajúci do Nálepkova o 12.56 h.
„Aktualizované cestovné poriadky tratí 172 a 173 budú zverejnené po ich vydaní manažérom železničnej infraštruktúry ŽSR,“ dodal Baček.
ZSSK odporúča cestujúcim, aby si pred cestou overili aktuálne spojenia prostredníctvom webu www.zssk.sk, mobilnej aplikácie ZSSK IDeme vlakom alebo u zamestnancov prvého kontaktu, ktorí budú o zmenách informovaní. Aktuálne informácie z prevádzky cestujúci nájdu aj na sociálnych sieťach ZSSK.
Od nedele 1. marca bude na linke Košice - Moldava nad Bodvou mesto upravený čas večerného osobného vlaku Os 6436. Vlak po novom pôjde o 10 minút skôr v celej svojej trase. Odchod z Košíc bude mať o 22.26 a príchod do Moldavy nad Bodvou mesto o 23.05 h.
„Cieľom tejto úpravy je zlepšenie koordinácie verejnej dopravy a zabezpečenie nadväznosti na regionálnu autobusovú dopravu v termináli integrovanej osobnej prepravy (TIOP) Moldava nad Bodvou,“ uviedol Baček.
Od soboty 14. marca sa zmení vedenie vybraných spojení na trati Banská Bystrica - Margecany pre pokračujúce výlukové práce manažéra infraštruktúry Železníc Slovenskej republiky (ŽSR) s predpokladom ukončenia 9. mája.
V úseku Banská Bystrica - Červená Skala budú aj naďalej denne vedené vlaky, ktoré počas víkendov pôjdu v celej trase Margecany - Banská Bystrica. Ide o vlaky REX 1781 s odchodom z Banskej Bystrice o 6.13 h a príchodom do Margecian o 9.53 h a REX 1782, ktorý má z Margecian odchod o 10.07 h a do Banskej Bystrice príchod o 14.12 h. V úseku Červená Skala - Telgárt a späť budú cestujúci naďalej prepravovaní náhradnou autobusovou dopravou.
Zároveň pôjdu naďalej denne osobné vlaky 7415 s odchodom z Nálepkova o 11.06 h a príchodom do Margecian o 11.53 h aj 7416 odchádzajúci z Margecian o 12.07 h a prichádzajúci do Nálepkova o 12.56 h.
„Aktualizované cestovné poriadky tratí 172 a 173 budú zverejnené po ich vydaní manažérom železničnej infraštruktúry ŽSR,“ dodal Baček.
ZSSK odporúča cestujúcim, aby si pred cestou overili aktuálne spojenia prostredníctvom webu www.zssk.sk, mobilnej aplikácie ZSSK IDeme vlakom alebo u zamestnancov prvého kontaktu, ktorí budú o zmenách informovaní. Aktuálne informácie z prevádzky cestujúci nájdu aj na sociálnych sieťach ZSSK.