Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Streda 18. február 2026Meniny má Jaromír
< sekcia Ekonomika

Úpravy v Dubnici nad Váhom prinesú lepšiu organizáciu dopravy

.
Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk - Elena Halačová

Ukončiť by ich mali do konca marca.

Autor TASR
Dubnica nad Váhom 18. februára (TASR) - Zlepšenie organizácie dopravy, zvýšenie počtu parkovacích miest a skvalitnenie verejného priestoru sú hlavným cieľom stavebných úprav na Kollárovej ulici v Dubnici nad Váhom. Ukončiť by ich mali do konca marca. Informoval o tom odborný referent investičnej výstavby dubnickej radnice Adam Minárech.

Lokalita v okolí bytového domu 1308 bude po novom zjednosmernená, čo umožní efektívnejšie usporiadanie dopravy a vytvorenie nových parkovacích miest. Na mieste pôvodných kolmých parkovacích miest vzniknú šikmé parkovacie státia.

„Zmena dopravného režimu prinesie prehľadnejšiu organizáciu statickej dopravy a bezpečnejší pohyb vozidiel v území. V tejto lokalite pribudne 10 nových parkovacích miest, ich počet sa zvýši na 37,“ doplnil Minárech.

Významnou novinkou na Kollárovej ulici je aj plánované osadenie štyroch polopodzemných kontajnerov na zmesový a triedený komunálny odpad. Umiestnia ich vedľa existujúcich stojísk. Predpokladaná suma za realizáciu projektu je vo výške približne 60.000 eur. Počas stavebných prác bude dočasne obmedzená doprava.
.

Neprehliadnite

VEĽKÝ OLYMPIJSKÝ PREHĽAD: Utorok 17. februára

TRAGICKÁ NEHODA: Na Liptove sa zrazil kamión s autobusom

VIDEO: STREĽBA NA HOKEJOVOM ZÁPASE: Zahynuli najmenej traja ľudia

VEĽKÁ PREDPOVEĎ POČASIA: Zima ešte nepovedala posledné slovo