< sekcia Ekonomika
Úpravy v Dubnici nad Váhom prinesú lepšiu organizáciu dopravy
Ukončiť by ich mali do konca marca.
Autor TASR
Dubnica nad Váhom 18. februára (TASR) - Zlepšenie organizácie dopravy, zvýšenie počtu parkovacích miest a skvalitnenie verejného priestoru sú hlavným cieľom stavebných úprav na Kollárovej ulici v Dubnici nad Váhom. Ukončiť by ich mali do konca marca. Informoval o tom odborný referent investičnej výstavby dubnickej radnice Adam Minárech.
Lokalita v okolí bytového domu 1308 bude po novom zjednosmernená, čo umožní efektívnejšie usporiadanie dopravy a vytvorenie nových parkovacích miest. Na mieste pôvodných kolmých parkovacích miest vzniknú šikmé parkovacie státia.
„Zmena dopravného režimu prinesie prehľadnejšiu organizáciu statickej dopravy a bezpečnejší pohyb vozidiel v území. V tejto lokalite pribudne 10 nových parkovacích miest, ich počet sa zvýši na 37,“ doplnil Minárech.
Významnou novinkou na Kollárovej ulici je aj plánované osadenie štyroch polopodzemných kontajnerov na zmesový a triedený komunálny odpad. Umiestnia ich vedľa existujúcich stojísk. Predpokladaná suma za realizáciu projektu je vo výške približne 60.000 eur. Počas stavebných prác bude dočasne obmedzená doprava.
Lokalita v okolí bytového domu 1308 bude po novom zjednosmernená, čo umožní efektívnejšie usporiadanie dopravy a vytvorenie nových parkovacích miest. Na mieste pôvodných kolmých parkovacích miest vzniknú šikmé parkovacie státia.
„Zmena dopravného režimu prinesie prehľadnejšiu organizáciu statickej dopravy a bezpečnejší pohyb vozidiel v území. V tejto lokalite pribudne 10 nových parkovacích miest, ich počet sa zvýši na 37,“ doplnil Minárech.
Významnou novinkou na Kollárovej ulici je aj plánované osadenie štyroch polopodzemných kontajnerov na zmesový a triedený komunálny odpad. Umiestnia ich vedľa existujúcich stojísk. Predpokladaná suma za realizáciu projektu je vo výške približne 60.000 eur. Počas stavebných prác bude dočasne obmedzená doprava.