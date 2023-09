UPS najme viac ako 100.000 sezónnych zamestnancov pred Vianocami

Atlanta 26. septembra (TASR) - Americká zásielková spoločnosť United Parcel Service (UPS) v utorok oznámila, že najme vyše 100.000 sezónnych pracovníkov, aby zvládla vianočný zhon v roku 2023. To je podobný počet ako minulý rok. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



Najväčšia svetová spoločnosť na doručovanie balíkov generuje najväčšiu časť svojich príjmov práve počas 4. štvrťroka vďaka vianočnej sezóne.



UPS aj konkurenčná spoločnosť FedEx najímajú každý rok tisíce dočasných pracovníkov, aby v období od októbra do januára zvládli nápor balíkov. Tohoročný nábor v UPS prichádza na pozadí novej päťročnej kolektívnej zmluvy, ktorá prináša zvýšenie nákladov na mzdy a odmeny.



Minulý mesiac UPS so sídlom v Atlante znížila svoje celoročné ciele v oblasti príjmov a ziskovosti. Poukázala pritom na vyššie náklady na pracovnú silu, ako sa očakávalo, po búrlivých rozhovoroch o zmluve s odborovou organizáciou Teamsters. A tiež na stratu časti zákazníkov.



Konkrétne, vedenie UPS v auguste uviedlo, že zákazníci presunuli 1 milión balíkov denne k iným doručovateľom, čo viedlo k strate približne 200 miliónov USD (188,09 milióna eur). Odhadom tretinu tohto objemu zrejme získala spoločnosť FedEx.



Analytici predpovedajú, že vianočné tržby budú tento rok rásť pomalším tempom, keďže vysoká inflácia zasiahla rozpočty domácností.



Podľa poradenskej firmy Challenger, Grey & Christmas nižšie výdavky a zvýšené náklady na pracovnú silu povedú k tomu, že maloobchodníci v USA prijmú tento rok najmenej sezónnych pracovníkov od roku 2008.



(1 EUR = 1,0633 USD)