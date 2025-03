ÚPS: Spravodlivé ceny potravín sa bez podpory štátu nedajú udržať

Bratislava 25. marca (TASR) - Spravodlivé ceny potravín sa dlhodobo bez výraznejšej pomoci štátu nedajú udržať. Zhodli sa na tom delegáti utorkového 32. valného zhromaždenia Únie potravinárov Slovenska (ÚPS). Uviedla to Jana Holéciová, hovorkyňa Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory (SPPK).



Situáciu v agropotravinárskom priemysle na Slovensku podľa Holéciovej naďalej ohrozuje zvyšujúci sa dovoz lacnejších a často menej kvalitných potravín zo zahraničia. Potravinári požadujú, aby Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR hľadalo ďalšie možnosti na zvýšenie financovania potravinárskeho priemyslu na Slovensku. Tento apel je o to dôležitejší, keďže krajina čelí jednej z najzákernejších chorôb zvierat na svete - slintačke a krívačke.



Zdôraznila, že tvorba moderného a konkurencieschopného potravinárstva v časoch globálnych výziev, ako sú klimatické zmeny, bezpečnostná a geopolitická situácia či liberalizácia obchodu EÚ s tretími krajinami, no najnovšie aj slintačka a krívačka, nie je možná bez výraznejšej spoluúčasti štátu.



Slovenské potravinárske firmy musia podľa Holéciovej investovať do moderných spracovateľských liniek, aby mohli zefektívniť výrobu a prispôsobiť ju prísnym environmentálnym požiadavkám. Rovnako potrebujú investovať aj do inovácií výrobného procesu a štruktúry potravinárskych výrobkov, aby vedeli rýchlo reagovať na požiadavky trhu a spotrebiteľov.



"Pokiaľ ostatné európske krajiny z rôznych zdrojov podporujú vlastné potravinárske podniky, musíme tak robiť aj my. Inak na Slovensku nebudeme mať dostatočnú ponuku slovenských potravín pre našich spotrebiteľov. Preto požadujeme už v roku 2025 vyčlenenie finančných prostriedkov pre realizáciu schémy štátnej pomoci na investície do potravinárskych podnikov. Avizovaná výzva k schéme minimálnej štátnej pomoci na marketing nie je podľa potravinárov dostatočnou formou pomoci. Sú to po dlhej dobe prvé schválené schémy štátnej pomoci pre potravinársky priemysel, a preto je nevyhnutné, aby ich mohli potravinárske podniky čo najskôr a v dostatočnej miere využívať na svoj rozvoj a propagáciu," uviedol predseda ÚPS Daniel Molnár.



Delegáti valného zhromaždenia ÚPS sa zhodli aj na nevyhnutnosti navýšenia finančnej alokácie pre potravinársky priemysel v strategickom pláne SR z aktuálnych 75 miliónov eur na minimálne 300 miliónov eur.



ÚPS negatívne vníma pokračujúcu liberalizáciu obchodu EÚ s tretími krajinami vrátane Ukrajiny. Zvyšujúce sa dovozy lacnejších a často menej kvalitných poľnohospodárskych a potravinárskych produktov na trhy EÚ vrátane Slovenska predstavujú podľa nej výrazné riziko nielen pre konkurencieschopnosť domácich potravinárskych firiem, ale aj pre zdravie spotrebiteľov. Aj preto delegáti valného zhromaždenia ÚPS apelujú na vládu SR, aby požadovala vyňatie agropotravinárskej kapitoly spod obchodnej dohody s Mercosur.