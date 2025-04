Nezamestnanosť bola v marci na úrovni 3,72 %, ide o historické minimum

Bratislava 16. apríla (TASR) - Nezamestnanosť meraná podielom disponibilných uchádzačov (PDU) o zamestnanie v produktívnom veku dosiahla v marci tohto roka 3,72 %. Ide o najnižšiu úroveň od januára 2021, odkedy Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR tento ukazovateľ sleduje. Medziročne ide o pokles o 0,16 percentuálneho bodu (p. b.) a v medzimesačnom porovnaní je to zníženie o 0,07 p. b. V stredu o tom informovalo Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny (ÚPSVaR).



„Už dlhšie sa nezamestnanosť na Slovensku pohybuje blízko najnižších úrovní. Prešli iba štyri mesiace a máme tu ďalšie historické minimum. Som presvedčený, že mimoriadne pozitívny vývoj na trhu práce je aj vizitkou práce nášho rezortu. Systematicky a cielene podporujeme vytváranie pracovných príležitostí v regiónoch a pomáhame aj rôzne znevýhodneným občanom, aby si aj oni dokázali nájsť pracovné uplatnenie,“ uviedol minister práce, sociálnych vecí a rodiny Erik Tomáš (Hlas-SD).



Najnižšie úrovne dosiahli aj iné ukazovatele. Miera nezamestnanosti počítaná z celkového počtu uchádzačov o zamestnanie klesla v treťom mesiaci tohto roka na hodnotu 5,81 %, čo je najmenej od januára 1993. Rovnako aj ukazovateľ miery evidovanej nezamestnanosti sa znížil na 4,84 %, čo bolo najnižšie hodnotenie od jeho zavedenia v roku 1997. Celkovo zaznamenali úrady práce na konci marca 162.030 uchádzačov o zamestnanie, čo je najmenej od rozdelenia Československa. Najvyšší počet uchádzačov o prácu bol v januári 2002 na úrovni 563.946 ľudí.



V prípade regiónov bola najnižšia nezamestnanosť v Bratislavskom kraji na úrovni 2,42 %. Naopak, najvyššiu zaznamenali úrady práce v Prešovskom kraji, a to 5,77 %. Medzimesačne bol najvýraznejší pokles v Košickom kraji, kde sa nezamestnanosť znížila o 0,9 p. b. na hodnotu 4,61 %. V marci bolo 36.721 uchádzačov o prácu vo veku do 29 rokov, čo je najmenej od roku 2012, odkedy rezort začal tento údaj sledovať. V medzimesačnom porovnaní klesol o 504 osôb aj počet uchádzačov vo veku do 50 rokov, pričom na konci minulého mesiaca dosiahol úroveň 46.426 ľudí.



„Je veľmi pozitívne, že nezamestnanosť klesala v každom kraji. V marci bolo menej mladých ľudí bez práce, ale aj tých vo veku nad 50 rokov. Klesol aj počet dlhodobo nezamestnaných. Pre nás je aktuálny vývoj významný hlavne preto, lebo nízka nezamestnanosť znamená menej chudoby. Potvrdzujú to aj štatistiky. Nielen počet uchádzačov o zamestnanie, ale aj počet ľudí odkázaných na pomoc štátu v podobe dávok v hmotnej núdzi je mimoriadne nízky v porovnaní s minulosťou,“ dodal generálny riaditeľ a generálny tajomník služobného úradu ÚPSVaR Peter Ormandy.



Medzimesačne klesol počet uchádzačov o prácu o 2478 osôb. Na trhu práce sa umiestnilo v marci 2025 viac ako 13.000 ľudí, čo je medzimesačne zvýšenie o 1147. V minulom mesiaci bolo 102.697 voľných pracovných miest, z toho najviac v Bratislavskom kraji, celkovo 45.509. Najmenej ich bolo v Prešovskom kraji, a to 2886. Pre absolventov bolo voľných 46.130 miest.