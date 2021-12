ÚPSVaR: Počet poberateľov pomoci v hmotnej núdzi v novembri poklesol

Bratislava 23. decembra (TASR) - V novembri poklesol počet poberateľov pomoci v hmotnej núdzi v porovnaní s predošlým mesiacom o takmer 600 ľudí. Úrady práce, sociálnych vecí a rodiny vyplatili viac ako 3900 poberateľom príspevok pri narodení dieťaťa. V novembri stúpol počet poberateľov prídavku na dieťa. Zhrnulo to Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny (ÚPSVaR).



Oproti októbru klesol počet ľudí odkázaných na pomoc v hmotnej núdzi na 57.775 osôb. Medzimesačne sa tak znížil o 593 ľudí. V porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka potrebovalo pomoc štátu o 3640 osôb menej (61.415 osôb v novembri 2020). "Najväčšou skupinou poberateľov boli v novembri 2021 jednotlivci (33.681 osôb). Celkovo podiel osôb v hmotnej núdzi tvoril 1,06 % z počtu obyvateľov SR k 31. decembru 2020," vyčíslilo ústredie.



Štátne sociálne dávky poberalo v novembri celkovo 685.813 ľudí. V porovnaní s predchádzajúcim mesiacom sa ich počet zvýšil o 4620 osôb, medziročne narástol o 3977 ľudí. Z celkového počtu poberateľov štátnych sociálnych dávok tvoria majoritnú časť tí, ktorí dostávajú prídavok na dieťa. V novembri poberalo prídavok na dieťa 654.172 osôb. Medzimesačne sa počet poberateľov zvýšil o 5348 osôb a počet detí, na ktoré sa vypláca prídavok, sa zvýšil o 8683.



Rodičovský príspevok dostalo v 11. mesiaci roka 156.699 poberateľov, o 684 menej ako v októbri. Príspevok na starostlivosť o dieťa, ktorým štát prispieva na úhradu výdavkov vynaložených na starostlivosť o dieťa, dostalo 242 ľudí.



"Prírastok do rodiny býva spojený s radosťou, ale aj náporom na rodinný rozpočet. Rodičom to pomáha zvládnuť príspevok pri narodení dieťaťa. V novembri ho úrady práce vyplatili 3983 poberateľom na celkovo 4035 detí," vyčíslil generálny riaditeľ ÚPSVaR Karol Zimmer.



Príspevok na pohreb bol v novembri vyplatený na 4498 zosnulých.



Počet osôb s ťažkým zdravotným postihnutím bol ku koncu novembra 424.091, čo predstavuje 7,77-percentný podiel na celkovom počte obyvateľov. "Peňažné príspevky na kompenzáciu sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia čerpalo v novembri 153.090 osôb, čo v porovnaní s predošlým mesiacom predstavuje pokles o 312 poberateľov," podotklo ústredie.



Peňažný príspevok na opatrovanie osôb s ťažkým zdravotným postihnutím vyplatili úrady 63.204 poberateľom opatrujúcim 64.961 osôb. Oproti októbru počet oboch skupín narástol. V novembri vyplatil štát peňažné príspevky na kompenzáciu vrátane peňažného príspevku na opatrovanie v celkovej výške 43.467.675,39 eura.